La seconda puntata di Doc-Nelle tue mani andrà in onda giovedì 2 aprile alle 21:25 su Rai 1. Il personaggio di Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) è ispirato alla figura di Pierdante Piccioni, un medico della Lombardia che in seguito a un incidente perse 12 anni della sua memoria. Nel secondo appuntamento della fiction rai vedremo come il protagonista cercherà di riprendere le redini della sua vita sia in ambito privato che lavorativo.

Andrea collaborerà con Giulia

Il dottor Fanti, a seguito della perdita della memoria, da primario si ritroverà a lavorare come aiutante degli specializzandi.

Nel secondo appuntamento di Doc-Nelle tue mani [VIDEO]Andrea avrà la possibilità di capire chi è realmente e cosa desidera. Prima che gli sparassero, in ospedale era molto temuto dagli specializzandi e lo stravolgimento dei ruoli causerà un po' di perplessità, almeno fino a quando non verranno stabiliti dei nuovi equilibri.

Il protagonista di Doc-Nelle tue mani si renderà conto di essere ancora profondamente innamorato dell'ex moglie Agnese ed è per questa ragione che cercherà di riconquistarla.

Nel frattempo lavorerà insieme a Giulia al caso di un manager ma la collaborazione tra i due risulterà alquanto complicata, seppur piena di sorprese.

Nella seconda puntata Andrea cercherà di recuperare la password della sua email

Nella seconda parte del secondo appuntamento di Doc-Nelle tue mani, in ospedale arriverà un paziente che starà molto a cuore a Giulia. Questo fatto darà inizio ad una profonda competizione tra gli specializzandi dato che ognuno di loro vorrà mettere in evidenza le proprie competenze.

Per Andrea ciò sarà un'occasione per conoscerli meglio: infatti in seguito alla perdita della memoria il dottor Fanti sarà un uomo diverso, molto attento ai rapporti umani.

Il personaggio interpretato da Luca Argentero cercherà di scoprire qualcosa di più sugli anni dimenticati ed è per questo che chiederà aiuto ai suoi colleghi. Dalle Anticipazioni Tv sappiamo che nel corso della seconda puntata Andrea cercherà di capire quale sia la password della sua email: grazie alla posta elettronica potrebbe scoprire qualcosa di importante riguardante il suo passato.

Ci sarà qualcuno, però, che cercherà di sabotare il dottor Fanti per far si che non arrivi alla verità. Cosa si nasconderà davvero nel passato del protagonista? Probabilmente per scoprirlo si dovrà attendere il prossimo autunno dato che le riprese della fiction sono state momentaneamente interrotte a causa della emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Nei mesi di marzo e aprile, quindi, verranno mandate in onda sul primo canale della rai solamente le prime quattro puntate.