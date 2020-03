Riccardo Guarnieri ha confermato di avere attraversato una nuova crisi di coppia con Ida Platano. L'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e donne attraverso un'intervista rilasciata al Magazine del dating-show, ha fatto chiarezza sul perché ha cancellato dal proprio account social tutte le foto che lo ritraevano assieme alla sua dolce metà.

Ida e Riccardo hanno discusso per una donna

Lo scorso giovedì 5 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e Donne: in studio sono tornati Riccardo Guarnieri e Ida Platano per parlare della nuova crisi che ha investito la coppia.

A confermare quanto rivelato nella puntata del dating-show di Maria De Filippi ci ha pensato l'ex cavaliere. Il Guarnieri in una recente intervista per il Magazine di Uomini e Donne, ha ammesso che lui e Ida hanno discusso a causa di una donna. Nel 2018 Riccardo prima di tornare in trasmissione, aveva conosciuto una donna con la quale aveva avuto una breve liaison. Quest'ultima nei giorni scorsi avrebbe contattato l'ex dama bresciana e le avrebbe raccontato l'accaduto. Ovviamente la reazione della Platano è stata negativa e tra i due è avvenuto un diverbio piuttosto acceso.

In seguito alla lite tra la coppia, Riccardo deluso per l'atteggiamento della sua compagna aveva deciso di rimuovere da Instagram tutte gli scatti pubblicati insieme ad Ida: "Sono stato io a cancellare le nostre foto sui social, il mio è stato un gesto di rabbia".

Ida e Riccardo hanno superato la crisi

Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno superato la crisi. Durante l'intervista l'ex cavaliere pugliese ha affermato che oggi, la relazione tra i due prosegue a gonfie vele.

Riccardo con molta enfasi ha dichiarato sulle pagine del Magazine: "Sono davvero contento che sia finita la nostra lite". Stando a quanto riportato dall'ex cavaliere, questa nuova discussione avrebbe messo il suo stato emotivo a dura prova.

Sulle pagine della rivista dedicata ai protagonisti del dating-show, si legge che la settimana appena trascorsa per la coppia è stata meravigliosa, poiché i due fidanzati sono riusciti a ritrovare la serenità e si sono comportati come se fossero una vera e propria famiglia.

Lo stesso Guarnieri ha spiegato di sentirsi al settimo cielo: "Ho adorato la complicità che abbiamo avuto anche nelle piccole cose".

Riccardo ha ammesso di essere rimasto contento per aver fatto anche delle cose banali con Ida Platano, come preparare la cena assieme: "Questi momenti mi fanno stare bene". A questo punto di fronte all'ennesima crisi superata, non resta che attendere le nozze di una delle coppie più amate di Uomini e Donne negli ultimi tempi.