Si scatena su Twitter un'ondata di critiche contro Alfonso SIgnorini, conduttore del GF Vip 4 e direttore del settimanale Chi. Diversi spettatori del programma lo accusano di non essere imparziale con tutti i concorrenti del GF Vip e di stare spesso, soprattutto nelle ultime vicende, dalla parte di Antonella Elia e Antonio Zequila. Su Twitter molti utenti ne chiedono la sostituzione immediata a causa della sua conduzione.

#Signorinifuori è stato in tendenza su Twitter per diverse ore

Si accusa Alfonso SIgnorini di fare favoritismi all'interno della casa, ma anche di giustificare forme di violenza fisica e verbale, riferendosi allo scontro, avvenuto qualche giorno fa nella casa del GF, tra Antonella Elia [VIDEO] e Valeria Marini.

Nella scorsa puntata del GF Vip sono andate in onda alcune clip che mostravano la Marini agitare il suo rosario di fronte al viso della Elia, che rispondeva con una spinta, mentre alcuni concorrenti cercavano di tenere distanti le due donne. Nella clip si è visto anche Fernanda Lessa che si faceva il segno della croce e recitava preghiere al passaggio della Elia. La Lessa ha anche raccontato di ricorrere a dei bagni di sale per allontanare le "energie negative", usanza piuttosto popolare in Brasile, Paese in cui la Lessa è nata.

Presunti favoritismi di Signorini verso Antonella Elia

Di fronte a tutto questo scenario Signorini, all'inizio della scorsa puntata, ha cercato, a detta di chi lo critica su Twitter, di chiudere definitivamente il capitolo, definendo "usanze medievali" quelle della Lessa e precisando che il rosario fosse fuori luogo all'interno della casa. Dopo la puntata, una crisi di pianto della Lessa provocata dal commento di Signorini, ha mandato su tutte le furie il marito Luca Zocchi il quale è intervenuto per difendere sua moglie e per sottolineare che ci sono clip, che non sono state fatte vedere, in cui la Elia definisce Fernanda "un'indemoniata".

Secondo i sostenitori, su Twitter, dell'hashtag #Signorinifuori, il conduttore sta dando la sensazione di umiliare alcuni concorrenti del GF Vip che invece sono le vere vittime.

Si accusa Signorini di non dare il giusto risalto ad alcuni vip

Andrea Denver, Patrick o Licia Nunez, molto amati dal pubblico a casa, non sarebbero valorizzati come meriterebbero. Su Twitter inoltre si rievoca l’atteggiamento poco gentile di Antonio Zequila nei confronti di Adriana Volpe, per il quale non sono stati finora presi provvedimenti.

Zequila ha più volte insinuato che tra lui e la Volpe ci sia stata una storia 20 anni fa. Nonostante la Volpe lo avesse già smentito più volte, gli autori hanno deciso di ritornare sull'argomento anche durante la scorsa puntata, dopo che Zequila aveva riaperto la questione durante un confessionale.