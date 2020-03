Sono sempre continui i colpi di scena e gli intrighi nella soap opera Il Segreto, che non smette di appassionare i telespettatori. Le anticipazioni degli episodi in programma in Spagna la settimana prossima, svelano che il piano della marchesa Isabel De Los Visos comincerà a dare i risultati sperati. Francisca Montenegro dopo essersi ricongiunta finalmente con il marito Raimundo Ulloa, farà una rivelazione del tutto inaspettata. La storica dark lady dello sceneggiato a causa del pessimo stato di salute del consorte dirà alla madre di Adolfo e Tomas di essere intenzionata a passare a miglior vita al fianco della sua dolce metà.

Alicia Urrutia de la Iglesia invece si renderà protagonista di un gesto eroico, poiché Matias Castaneda non verrà ucciso da Damian grazie al suo intervento.

Il Segreto, trame Spagna: lo stato di salute di Raimundo non migliora

Nelle puntate de Il Segreto che verranno trasmesse sull’emittente televisiva Antena 3 dal 9 al 13 marzo 2020, Matias oltre ad assicurare a Marcela che nella sua vita non ci sono altre donne oltre a lei, le dirà di non voler porre fine a tutte le questioni politiche. Il giornalista Santos farà sapere ad Ignacio che lui e sua zia Maria Jesus, la madre di Pablo, cercano vendetta per la morte di suo padre.

Intanto quest’ultimo dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra i suoi genitori, si sentirà in colpa per tutto ciò che sta accadendo. In seguito, Rosa dopo aver cercato di far riflettere suo padre sulla disposizione degli ospiti del suo matrimonio, riceverà la visita di Adolfo. Allo stesso tempo Mauricio andrà a trovare Francisca per accertarsi delle condizioni di Raimundo, che purtroppo avrà uno stato di salute irreversibile.

Ignacio ricorderà a Rosa che Urrutia si trova in prigione, mentre la Montenegro farà sapere a Matias che suo marito non risponde a nessuno stimolo. A questo punto quest’ultimo visiterà suo nonno, mentre Francisca dopo aver tentato di far reagire il consorte senza riuscirci, si procurerà un tagliacarte per aver sentito un rumore.

Rosa contro il padre dopo essere stata manipolata da Isabel

Successivamente Alicia e Matias faranno un brindisi per i miglioramenti della miniera, ma subito dopo Adolfo gli ricorderà che sua madre non reagirà bene quando verrà a conoscenza di come hanno ridotto l’orario di lavoro dei minatori.

La marchesa Isabel dopo aver appreso da Maqueda come procede il progresso della modernizzazione della miniera, manipolerà Rosa. Quest’ultima a causa della sua futura suocera crederà che suo padre sia il responsabile di tutti i suoi mali, compresa l’infedeltà di sua sorella Marta poiché ha seguito le sue orme. A questo punto la promessa sposa di Adolfo minaccerà il genitore con una pistola, ma non appena si risveglierà nasconderà subito l’arma per il forte spavento. Purtroppo, la sorella di Marta e Carolina perderà i sensi, ma quando si risveglierà non avrà nessuna intenzione di farsi visitare dal medico.

Matias comunicherà a Marcela che presto si dissocerà dai suoi affari politici, invece Alicia salverà Damian quando la guardia civile fermerà Isidoro.

Alicia impedisce a Damian di uccidere Matias, Francisca disposta a morire

Pablo deciderà di fare dei controlli all'ostello, con il timore che sua madre potrebbe essersi dimenticata qualcosa. Francisca consegnerà ad Adolfo l’orologio di suo marito, con la convinzione che ne avrà più bisogno. La marchesa Isabel dirà ad Antonita di essere felice per la riuscita dei suoi piani, e le farà sapere che potrà entrare in possesso dell’eredità della Montenegro e dell'Ulloa quando non saranno più in vita.

Nel frattempo, delle strane vesti e delle torce accese presenti all'interno di una grotta, faranno capire che ci sarà un incontro segreto. Alicia riuscirà ad impedire a Damian di uccidere Matias, e lo convincerà a fuggire. Ignacio sarà abbastanza stranito quando sua figlia Marta gli dirà che lei e Ramon si sposeranno. Francisca tramite una conversazione con Isabel, farà capire di essere disposta a lasciare questo mondo con suo marito. Infine, nel sopracitato luogo isolato si incontreranno un gruppo di persone con indosso degli abiti con cappuccio.