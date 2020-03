Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, l'attuale situazione di crisi ha portato la soap opera Un posto al sole allo stop delle registrazione dei nuovi episodi. Quella in corso sarà l'ultima settimana di programmazione regolare, fino al 3 aprile andranno in onda gli episodi inediti mentre da lunedì 6 partiranno le repliche. Per l'esattezza andranno in onda le puntate della sedicesima stagione del 2012, la programmazione dovrebbe essere lineare e la serie dovrebbe essere trasmessa senza ulteriori salti, salvo modifiche in corso.

Ci sarà modo quindi di rivedere alcuni personaggi non più presenti e rivivere alcune storie del passato. A seguire le trame delle repliche di Un posto al sole, che andranno in onda la settimana dal 6 al 10 aprile alle 20:45 su rai 3.

Lunedì 6 aprile: Manuela vs Micaela

Filippo (Michelangelo Tommaso), alla disperata ricerca di Carmen (il personaggio interpretato da Serena Rossi non sarà presente in queste repliche di Un posto al sole), si imbatterà in una persona del suo passato, che mai avrebbe immaginato di incontrare.

Manuela (Cristiana Dell'Anna) che attualmente sta fingendo di essere sua sorella gemella Micaela rischierà seriamente che Niko (Luca Turco) scopra la verità, il tutto a causa di un banale incidente domestico. Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), in forte apprensione per la salute di Filippo, attenderà i risultati del test di paternità per scoprire se la bambina che porta in grembo Greta (Cristina D'Alberto) sia in realtà sua figlia.

Martedì 7 aprile: l'incontro con Tommaso

Serena (Miriam Candurro) si renderà conto che il principe azzurro che ha sempre sognato è molto più vicino di quanto lei possa mai immaginare. Nel frattempo Filippo, (Michelangelo Tommaso) dopo avere incontrato suo fratello Tommaso (Michele Cesari) capirà che per lui è giunto il momento di voltare pagina e chiudere i ponti col passato. Franco Boschi (Peppe Zarbo) elaborerà un piano per far avvicinare Andrea (Davide Devenuto) e Arianna (Samanta Piccinetti) tuttavia la sua impresa si rivelerà molto più ardua del previsto.

Mercoledì 8 aprile: Serena in cerca dell'uomo dei suoi sogni

In questo episodio di Un posto al sole, Roberto Ferri si infurierà con suo figlio Filippo, reo di avere saltato il ciclo di dialisi. Nel frattempo Serena cercherà di scoprire il nome del suo principe azzurro. Nel frattempo Niko si avvicinerà sempre più a quella che ritiene essere la babysitter Micaela, ignaro del fatto che in realtà dietro la ragazza si celi la sua gemella Manuela. Infine Arianna e Andrea faranno tutto il possibile per riavvicinarsi.

Giovedì 9 aprile: torna Vintariello

In questo episodio di Un posto al sole, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) sarà in seria difficoltà e non saprà se sia o meno il caso di portare avanti la collaborazione tra Vintariello (Antonio Pennarella) e il centro d’ascolto, mentre Nunzio (Vincenzo Messina) farà una scoperta sconvolgente.

Nel frattempo Roberto Ferri sarà vicinissimo a scoprire se sia o meno il padre del bimbo che aspetta Greta. Infine Arianna, dopo aver ponderato la sua scelta, deciderà di tornare sui propri passi..

Venerdì 10 aprile: Greta scopre la verità

Nella puntata di Un posto al sole che chiuderà la settimana, dopo un duro confronto Nunzio perdonerà Franco reo di non avergli detto la verità su suo nonno Vintariello. Greta scoprirà prima di tutti che il figlio è davvero di Roberto e penserà che questa novità possa farla riavvicinare moltissimo all'uomo. Nel frattempo Guido (Germano Bellavia) cercherà a gestire la complessa situazione con Isabella, ma non sarà affatto facile.