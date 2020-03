Sarà, almeno per ora, l'ultimo appuntamento con la decima stagione della Serie TV "The Walking Dead" quello che arriverà sui teleschermi americani di AMC domenica 5 aprile. La puntata 10x15 sarà infatti l'ultima che andrà in onda, in quanto la pandemia del momento non ha permesso ai montatori di ultimare la post produzione del season finale vero e proprio. L'atto conclusivo della decima stagione potrebbe essere trasmesso a fine 2020.

Dunque, quella che era inizialmente prevista come penultima puntata, sarà dunque l'ultimo rendez-vous con la serie per diverso tempo.

"The Tower" sarà trasmessa in Italia lunedì 6 aprile alle 21:00 su Fox, canale 112 di Sky. Molta incertezza sull'inizio delle riprese della stagione 11, inizialmente programmato per aprile.

The Walking Dead: cosa è successo nella 10x14

L'episodio "Look at the Flowers" ha rimesso al centro della narrazione le vicende relative alla guerra con i Sussurratori. Un flashback ha mostrato Carol e Negan nella prigione di Alexandria. La donna promette all'ex nemico il perdono della comunità in cambio dell'uccisione di Alpha.

Tornati al presente, con la testa di Alpha impalata su una picca, Carol abbandona Negan a sé stesso andando per la sua strada.

Negan torna così nel luogo dove ha portato Lydia per liberarla. Qui però trova nascosto Daryl. Negan viene risparmiato e spiega a Daryl di avere ucciso Alpha seguendo il piano formulato con Carol. I due vanno sul luogo dove è stata infilzata la testa di Alpha ma non trovano nulla, in quanto Beta l'aveva portata via in precedenza.

Qui trovano invece due Sussurratori armati che si inginocchiano a Negan come nuovo Alpha. Questi si fa consegnare il fucile fingendo di uccidere Daryl, ma invece fa fuori i due Sussurratori.

Nel frattempo Eugene, Yumiko ed Ezekiel partono per incontrare Stephanie, la donna conosciuta tramite contatto radio. Il gruppo, nonostante l'incontro con alcuni vaganti e le precarie condizioni di Ezekiel, giunge in una città desolata.

Ad attenderli non trovano però Stephanie con il suo gruppo, ma una donna abbastanza eccentrica e all'apparenza folle.

Beta, dopo la scoperta della morte di Alpha, ne prende in custodia la testa e tramite uno stratagemma inizia a radunare un'orda di grandi dimensioni. La sua intenzione è quella di attaccare Alexandria per vendicare la sua leader.

The Walking Dead 10x15: promo e anticipazioni

In "The Tower" scopriremo l'identità della donna misteriosa incontrata da Eugene, Ezekiel e Yumiko. Questa è infatti "Principessa", vero nome Juanita Sanchez, personaggio già presente nei fumetti di "The Walking Dead".

Juanita non mancherà di creare problemi a sé stessa e al gruppo, con cui imparerà a conoscersi.

I problemi più grossi sorgeranno però ad Alexandria, dove è diretto Beta con la sua orda. La morte di Alpha per mano di Negan non ha affatto scoraggiato i Sussuratori, il cui arrivo in città sembra destinato ad avere disastrose conseguenze per la comunità.