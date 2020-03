Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate dal 30 marzo al 5 aprile. La TV Soap viene trasmessa tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 14:30 su Canale 5 e, da anni, non smette di sorprendere il fedelissimo pubblico. Durante la settimana scopriremo che Felipe inizierà a sospettare della stabilità psicologica della moglie, mentre Ramon chiederà a Celia di non intromettersi più nella vita di sua figlia. Infine il tradimento di Padre Bartolomè spingerà Lucia a lasciare Telmo.

Per chi non avesse modo di guardare le puntate in televisione, potrebbe usare il servizio di streaming gratuito messo a disposizione da Mediaset Play: sarà sufficiente accedere al sito tramite il computer o scaricare l'applicazione per cellulari e tablet. È importante precisare che, eccezionalmente, sabato 4 aprile la soap non andrà in onda.

'Una vita', trame dal 30 marzo al 5 aprile: Telmo e Lucia fissano la data delle nozze

Le anticipazioni degli episodi della prossima settimana di Una vita svelano che Ramon, notando l'eccessiva invadenza di Celia nella vita di sua figlia, le chiederà di farsi da parte.

La donna, ferita da queste parole, farà una scenata e si recherà da Felipe e Lucia per sfogarsi e insultare pesantemente il signor Palacios: dirà che l'uomo le ha urlato contro e che ha osato alzare le mani su di lei. Felipe, incredulo, deciderà di chiedere spiegazioni direttamente al diretto interessato.

Nel frattempo, Telmo e Lucia fisseranno la data del matrimonio, ma Felipe, temendo la diffusione di nuovi pettegolezzi, farà pressione sulla coppia affinché il giorno delle nozze venga posticipato.

Fortunatamente, tutto si risolverà grazie all'intervento di Celia, che farà cambiare idea al marito e lo convincerà a dare il suo benestare.

'Una vita', anticipazioni al 5 aprile: Ramon deciderà di partire per Parigi

Gli spoiler di Una vita rivelano che Ramon, ancora sconvolto per la morte di Trini, continuerà a lottare contro le prepotenti attenzioni di Celia. La donna, infatti, non sembrerà affatto intenzionata a dare ascolto alle sue parole e continuerà ad avvicinarsi a Milagros.

Il signor Palacios non riuscendo a sopportare oltre, soprattutto dopo la scoperta della passeggiata segreta di Celia con sua figlia, deciderà di parlarne con Felipe. Quest'ultimo, notando segnali d'instabilità psicologia in sua moglie, proverà ad affrontarla, ma lei riuscirà a convincerlo del fatto che le sue sono attenzioni perfettamente legittime perché Ramon non è in grado né di badare alla piccola né di educarla.

Nel frattempo, Ramon inizierà a prendere in considerazione l'idea di trasferirsi a Parigi con Milagros in modo da poter riconquistare la privacy perduta.

'Una vita', spoiler fino al 5 aprile: Lucia scriverà una lettera d'addio per Telmo

Le trame di Una vita anticipano che Padre Bartolomè chiederà a Telmo di dare vita a un istituto benefico per far si che Samuel non possa mettere le mani sul denaro di Lucia, ma il parroco, durante lo svolgimento delle pratiche burocratiche, nasconderà qualcosa di compromettente a casa di Telmo. Padre Bartolomè, seguendo il suo perfido piano, prosciugherà il conto della fondazione e questo spingerà Lucia a pianificare la sua partenza e a scrivere una lettera d'addio destinata al suo amato.

Intanto, Celia verrà travolta dalla disperazione per l'imminente partenza di Ramon e Milagros e, in preda alla follia, farà irruzione nella casa dell'uomo per rapire la bambina.

Durante l'attuazione del suo piano, la donna precipiterà dalla finestra e perderà la vita.

Nel frattempo, Rosina, sospettando il coinvolgimento di Leonor e Liberto nel sequestro di Flora, deciderà di confrontarsi con il marito e quest'ultimo, dopo un'accesa discussione, sarà costretto a dirle la verità.