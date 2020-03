Le anticipazioni degli episodi di Una vita, in onda dal 22 marzo al 27 marzo su Canale 5, lasceranno con il fiato sospeso tutti gli affezionati fans della serie: Ramon si sentirà in colpa per aver sparato a Felipe, la festa di Telmo e Lucia verrà rovinata, Fulgentia scapperà da Acacias e Batan costringerà Samuel a tormentare un cliente che si rifiuta di pagare.

Una vita, spoiler dal 22 al 27 marzo: Felipe decide di perdonare Ramon

Le anticipazioni degli episodi rivelano che Ramon sarà distrutto dai sensi di colpa per aver sparato, seppur involontariamente a Felipe. L'avvocato, infatti, era corso in suo aiuto per impedirgli di fare un gesto inconsulto, ma era rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco. Felipe, in ogni caso, non sembrerà voler portare rancore e sarà ben disposto a perdonare Ramon. Nel frattempo, Samuel sarà furioso per il desiderio di Telmo e Lucia di rivelare la loro storia d'amore e così, per vendicarsi, si recherà alla festa organizzata dalla coppia e li ricoprirà d'insulti davanti a tutti gli invitati, si rivolgerà anche a Felipe accusandolo di non essere stato in grado di fermare i due innamorati e gli darà dell'incapace per non essere riuscito a costringere Lucia a sposarlo.

Una vita: Fulgencia fugge da Acacias

Gli spoiler di Una vita svelano che le incomprensioni tra Celia e Fulgencia si faranno sempre più aspre. La donna, infatti, ritenendo che Fulgencia del tutto incapace di badare alla piccola Milagros, non farà altro che attaccarla e umiliarla, mentre la tata, dopo aver assistito ad un episodio sconvolgente accaduto in camera di Celia e che vede protagoniste proprio la sua datrice di lavoro e la bambina, deciderà di scappare immediatamente da Acacias.

Intanto, il Priore Espinera, desideroso di entrare in possesso dell'eredità dei Valmez, dirà all'Alday di tornare da lui solo quando avrà una strategia pronta.

Una vita, episodi fino al 27 marzo: Samuel avrà la possibilità di ripagare il debito

Le trame degli episodi di Una vita anticipano che Padre Bartolomè, amico di Telmo, inizierà ad indagare per mettere in cattiva luce il priore Espiniera e troverà un documento molto importante.

Nel frattempo, Batan tornerà da Samuel con lo scopo di spingerlo a terrorizzare un cliente che si rifiuta di pagare. Gli dirà anche che, in caso fosse necessario, non dovrà limitarsi a spaventarlo, ma sarà suo compito passare ai fatti ed ucciderlo. Così facendo l'Alday potrà avere la possibilità di pagare il suo debito e di liberarsi, finalmente, da questo peso.