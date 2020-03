Le anticipazioni degli episodi di Una vita, in onda da lunedì 16 marzo a sabato 21 marzo su Canale 5, non potranno che lasciare a bocca aperta tutti i fan della soap: Felipe finirà in ospedale per colpa di Ramon, Samuel attaccherà Felipe e la malattia mentale di Celia inizierà a emergere. Scopriamo, nel dettaglio, cosa accadrà durante gli episodi fino al 21 marzo:

Le trame di 'Una vita' da lunedì 16 marzo a sabato 21 marzo: Ramon verrà interrogato da Mendez

Gli spoiler di Una vita svelano che Felipe rimarrà ferito durante il tentativo di impedire a Ramon di togliersi la vita: partirà un colpo di pistola.

L'uomo verrà portato in commissariato e interrogato da Mendez al fine di verificare lo svolgersi degli eventi. Emergerà che il colpo è stato solo accidentale e che Ramon non aveva alcuna intenzione di far male a Felipe, ma quest'ultimo dovrà rimanere un po' in ospedale per riprendersi dall'incidente. Lucia gli starà accanto e si prenderà cura di lui mentre la moglie Celia, troppo occupata a stare vicino alla piccola Milagros, lo trascurerà nonostante le ferite. Felipe, una volta ripresosi e resosi conto del fatto, rimarrà turbato e sconvolto e inizierà a vedere di cattivo occhio il legame tra la moglie e la bambina.

Nel frattempo, Fulgencia entrerà in camera di Velia e vedrà qualcosa che la lascerà così stupita da spingerla a lasciare Acacias. La balia, prima di partire, parlerà anche con i parenti della bambina e gli rivelerà i suoi sospetti sull'instabilità mentale della donna. Infatti, il legame tra Celia e la bambina è talmente profondo da diventare quasi ossessivo e ciò inizierà a essere notato da tutti.

Anticipazioni Tv di una vita dal 16 al 21 marzo: Telmo e Lucia vengono allo scoperto

Le anticipazioni di Una vita svelano che Telmo, stanco di dover vivere la relazione di Lucia all'oscuro da tutti, deciderà di renderla pubblica, ma Felipe si opporrà e gli consiglierà di pensare bene prima di compiere azioni di cui poi si potrà pentire. La coppia, però, non darà ascolto al suo suggerimento e organizzerà una merenda a La Deliciosa per rendere ufficiale la relazione: Samuel interverrà durante la festa e, dopo aver insultato Telmo e Lucia, attaccherà Felipe perché non si è mostrato capace di mantenere la situazione sotto controllo.

Nel frattempo, Tito, durante un incontro di pugilato, avrà uno svenimento e sarà portato con urgenza al pronto soccorso. La situazione apparirà più grave del previsto: i medici noteranno una lesione al cervello e saranno costretti ad intervenire per salvargli la vita. Inigo reagirà molto male a questa notizia perché temerà di non riuscire a pagare il suo debito, per fortuna Leonor gli offrirà il suo aiuto.