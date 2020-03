Nonostante tra pochi giorni il GF Vip 4 giungerà alla conclusione, nella casa più spiata d’Italia è ancora tempo di litigi. Nelle scorse ore Antonio Zequila che in questi ultimi giorni ha discusso con parecchi compagni d’avventura, si è sentito pugnalato alle spalle da Patrick Ray Pugliese per averlo trascinato al televoto con lui e Paolo Ciavarro. Dopo aver seppellito l’ascia da guerra con Sossio Aruta, l'attore partenopeo ha raccontato al calciatore di aver provato a chiarire con Patrick trovando di fronte un muro.

Quest’ultimo non appena l’ex cavaliere del trono over gli ha riferito che il gieffino, detto Er mutanda, ha raccontato in giro che era intenzionato a chiedergli scusa, ha chiarito la sua posizione. Il Ray Pugliese parecchio amareggiato ha smentito immediatamente la versione di Zequila, e riferendosi anche ai suoi tentativi di mediazione dei giorni scorsi ha affermato: “Non è vero ha mentito. Lui ha sempre fatto il superiore, ora ho detto basta. Quando ho cercato di avvicinarlo di nuovo non voleva sentire ragioni”.

Antonio chiede scusa a Sossio e rivela di aver tentato di chiarire con Patrick

Anche se manca sempre meno per poter assistere alla finalissima della quarta edizione del GF Vip, che chiuderà i battenti in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus, continua a non esserci un bel clima nel reality. Antonio Zequila dopo essersi mostrato deluso per essere finito al televoto settimanale per volere di Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro nel corso della 18^ puntata, ha scatenato delle polemiche.

L’attore partenopeo dopo aver chiarito con Sossio Aruta rivolgendogli le dovute scuse per averlo criticato durante una lite tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, si è lasciato andare ad una confidenza con il calciatore. In particolare il gieffino conosciuto anche come Er mutanda, ha fatto sapere all’ex cavaliere del trono over di aver tentato di fare pace anche con Patrick ricevendo un netto no.

Il Ray Pugliese smentisce la versione di Zequila

A questo punto il compagno di Ursula Bennardo che sta dimostrando di non avere peli sulla lingua, ha scelto di riportare l’episodio al Ray Pugliese. Le seguenti sono state le parole pronunciate da Sossio: “Lui mi ha detto che ti voleva chiedere scusa, ma tu non hai voluto e lo hai mandato a quel paese.” Patrick mentre era intenzionato a stendere la pasta per la pizza ha smentito subito la versione di Antonio, sostenendo che abbia detto una menzogna. Lo storico concorrente del GF Vip oltre ad apparire destabilizzato dagli atteggiamenti di Zequila, ha espresso il suo pensiero sul fatto che si sia riconciliato con il calciatore campano affermando: “Oggi ti chiede scusa perché ha realizzato, ma anche per propaganda.” Per concludere il Ray Pugliese si è sfogato anche con Licia Nunez sempre nella cucina del Grande Fratello Vip, dicendole di aver tentato più volte di parlare con Antonio per due settimane.

L’attrice protagonista della fiction Le tre rose di Eva, pur avendo compreso le motivazioni del coinquilino, gli ha consigliato nuovamente di avere un confronto con Zequila. Nonostante ciò il Ray Pugliese ha dato l’impressione di non voler proprio ascoltare Antonio, sottolineando di essere molto arrabbiato con l’attore.