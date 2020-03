Tempi bui in arrivo nella soap Una vita: le anticipazioni relative alle prossime puntate raccontano che Celia chiuderà gli occhi per sempre dopo aver tentato un gesto disperato. La situazione si farà seria quando la sua ossessione nei confronti di Milagros non sarà più gestibile.

Nelle puntate di Una Vita andate in onda in questi giorni su Canale 5, Ramon è stato salvato da Felipe prima che si uccidesse, disperato dopo la dipartita di Trini. Al posto suo è rimasto ferito l'Alvarez Hermoso, ora ricoverato in ospedale in attesa di un intervento chirurgico.

Celia, invece di restare al capezzale del marito, preferirà occuparsi di Milagros, ormai unica sua ragione di vita. A quel punto, il Palacios capirà che la donna sta diventando pericolosa per la neonata e sarà costretto a prendere una decisione non felice.

Una Vita nuove puntate: la madre mancata

Il più grande sogno di Celia è stato sempre quello di diventare mamma. Purtroppo, il destino si è accanito contro di lei e non le ha permesso di provare la gioia della maternità.

L'unica occasione di accudire una neonata è arrivata dopo la morte di Trini, quando Ramon le ha chiesto di occuparsi di Milagros, non sapendo a cosa sarebbe andato incontro.

Celia, giorno dopo giorno, ha maturato un legame esclusivo con la piccola, escludendo chiunque voglia avvicinarsi a lei.

Nelle prossime puntate di Una Vita, persino Fulgencia scapperà a gambe levate da Acacias 38, dopo aver visto la moglie di Felipe allattare la piccola.

La disperazione di Felipe

Stando alle anticipazioni di Una Vita, la verità sulla morte della moglie di Felipe si saprà solo nella nuova stagione, quando Ramon tornerà dal carcere e spiegherà a Felipe come sono andate realmente le cose.

Fino ad allora, l'avvocato crederà che la morte di Celia sia avvenuta per una chiara volontà della donna di porre fine alle sue sofferenze, gettandosi dal balcone di casa Palacios. Felipe vivrà giorni terribili, sentendosi in colpa per la scelta estrema della moglie. Si rifugerà nell'alcol e, come se non bastasse, contrarrà molti debiti perché non riuscirà nemmeno a lavorare.

Una verità completamente diversa

Il dolore di Felipe sarà tale da spingerlo ad arrivare alla scelta di porre fine alla sua stessa vita. A quel punto, Ramon capirà che è giunto il momento di raccontargli la verità sulla morte di Celia.

In realtà, la dinamica dei fatti è ben differente. Come racconterà Ramon, Celia tentò di rapire Milagros per portarla via con sé. Scoperta in flagrante, ebbe una colluttazione con lo stesso Palacios, per poi cadere accidentalmente nel bel mezzo della piazza. Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, L'Alvarez Hermoso non crederà alla versione dell'amico e crederà che gli abbia mentito per discolparsi.

Purtroppo, la verità farà molto male.