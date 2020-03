Le anticipazioni di Una vita delle prossime puntate raccontano della difficile situazione che si troverà a gestire Liberto, per via del piano machiavellico di Genoveva. Dopo il trattamento a pesci in faccia riservato a Samuel, la signora Bryce non avrà pietà per nessuno.

Genoveva farà in modo che Liberto passi molto tempo con lei, attirandolo nel suo appartamento con molteplici scuse. Il suo obiettivo. Le sue arti seduttive faranno capitolare il marito di Rosina che, accecato dal desiderio, si lascerà andare alla passione.

Ma non è finita qui. Genoveva avrà avuto tutto il tempo di chiedere aiuto ad Ursula. La Dicenta seguirà gli ordini della sua padrona e farà andare Casilda presso la dimora Bryce, così che colga sul fatto i due amanti. La domestica informerà Rosina che, senza pensarci due volte, lascerà sui due piedi il marito traditore.

Una Vita anticipazioni: Ursula mente al processo

Il tradimento di Liberto non passerà inosservato e l'uomo finirà a processo. Nell'aula, Ursula cambierà la versione dei fatti per aumentare la pena, dichiarando di aver visto il Palacios Jr.

chiedere con insistenza a Genoveva di avere un contatto ravvicinato con lui.

Le anticipazioni di Una Vita raccontano poi che Felipe verrà a sapere che Alfredo era a conoscenza del piano ordito da Genoveva. Come se non bastasse, scoprirà anche che Ursula ha mentito al processo per condannare Liberto. Cosa può fare per salvare il suo amico, ora in una posizione indifendibile?

Una dichiarazione d'amore inaspettata

Gli spoiler di Una Vita rendono noto che Felipe metterà al corrente Rosina della situazione delicata di Liberto. Nonostante ciò, la donna si rifiuterà di testimoniare al processo a favore di suo marito, ferita nell'animo per essere stata tradita.

Intanto, Genoveva sarà decisa a riconquistare Felipe e, pensando di comprarlo con il denaro, gli offrirà una cospicua somma di denaro.

Ignacio, approfittando della crisi tra Rosina e Liberto, si farà coraggio e dichiarerà i suoi sentimenti alla Hidalgo, sperando di essere ricambiato.

L'amore supera ogni dolore

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, vedremo Rosina ripensare al suo matrimonio e all'amore per Liberto, capace di superare pregiudizi legati alla differenza d'età e momenti bui. Confortata e supportata da Susana, deciderà di aiutare Liberto e salvarlo così dal carcere.

Rosina e Casilda uniranno le forze e si recheranno in Tribunale, dove negheranno la testimonianza di Ursula. La madre di Leonor si dichiarerà quindi in difesa di Liberto.

La stessa Genoveva scagionerà da ogni accusa il Palacios, che potrà così tornare ad essere un uomo libero.

Nonostante ciò, nelle future puntate di Una Vita, Rosina non sarà disposta a perdonare il marito. Delusa e amareggiata, deciderà invece di lasciare Acacias, nella speranza di trovare pace altrove. Come finirà? Non resta che aspettare le prossime anticipazioni per scoprirlo.