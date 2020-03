Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che l'amore saffico tra Maite e Camino starà per uscire allo scoperto. Si tratta della prima volta in cui nella soap opera viene presentato un amore tra due donne, per tale ragione, la scelta sta entusiasmando moltissimo i telespettatori.

Ad ogni modo, considerando il periodo storico nel quale è girata la soap, le due protagoniste saranno molto restie ad esternare i loro sentimenti. Ad un certo punto, però, si lasceranno andare ad un abbraccio quando improvvisamente irromperà in casa Liberto.

Il giovane, ovviamente, non potrà fare a meno di restare imbarazzato dinanzi alla visione.

L'amore tra Maite e Camino conquista i telespettatori

La storia d'amore tra Maite e Camino sta entusiasmando tutto il mondo. Specie in Cina, dove stanno apprezzando molto questa vicenda al punto da definire la situazione come un fenomeno globale. In ogni caso, i telespettatori italiani dovranno attendere ancora un po' di tempo prima di assistere a questo colpo di scena, dato che le anticipazioni spagnole di Una Vita sono molto più avanti.

Stando a quanto emerso, prossimamente Liberto irromperà in casa di Maite e troverà la pittrice abbracciata alla sua allieva. Le due fanciulle, una volta che si saranno accorte della presenza di un'altra persona, instintivamente si staccheranno.

Anticipazioni spagnole di Una Vita: la scoperta di Liberto

A quel punto, Liberto si paleserà e farà intendere di aver assistito alla scena. Per tale motivo, le due donne diranno di essersi lasciate andare ad un abbraccio dopo aver preso visione di un bellissimo quadro dipinto da Maite.

Nel ritratto in questione è raffigurata la giovane Camino senza veli. Proprio per tale ragione, la pittrice provvederà subito a nascondere l'opera d'arte. A quel punto, allora, la giovane deciderà di defilarsi dall'estremo imbarazzo del momento e lascerà l'abitazione. Maite le dirà di essere sempre la benvenuta e di poter tornare ogni volta che vorrà.

Liberto lancia un avvertimento alla pittrice

Dopo l'allontanamento della giovane, l'imbarazzo continuerà a regnare tra Liberto e Maite.

Il protagonista, per rompere il ghiaccio le dirà di essere venuto a casa sua per parlare della mostra di quadri. Prima di farlo, però, il cavaliere pronuncerà una serie di frasi ambigue basate sul fatto che la ragazza dovrebbe trovarsi un marito e mettere su famiglia, invece di cimentarsi nell'arte. Infine, la loro conversazione si concluderà con qualche commento di Liberto in merito al quadro ritraente Camino senza vestiti. Nel caso specifico, il ragazzo farà presente alla sua interlocutrice che la cosa potrebbe causarle non pochi problemi.