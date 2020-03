Nelle puntate spagnole di Una vita - Acacias 38 in onda prossimamente su Canale 5, Ursula sarà in preda ad allucinazioni e deliri religiosi. La ex istitutrice non reggerà alla rabbia di essere stata cacciata nuovamente di casa, tra l'altro dopo aver tentato di salvare la vita a Lucia, vessata dal marito Eduardo.

Sola e nascosta nell'appartamento dell'Alday, Ursula si lascerà andare a strane farneticazioni, che non lasceranno supporre nulla di buono. Tutto precipiterà quando le strade della Dicenta e di Genoveva si incroceranno.

Due perfide donne pronte a fare del male a chi ha osato mettere loro i bastoni tra le ruote.

Una Vita, trame nuove puntate: Ursula cacciata di casa

Nei prossimi episodi della soap opera, non sarà un periodo semplice per Ursula. La Dicenta, dopo aver avvelenato Eduardo, il marito di Lucia, sarà costretta a lasciare la casa nella quale alloggiava. Vedendosi di nuovo per strada, supplicherà Fabiana di aiutarla, offrendosi come domestica. Questa volta però, riceverà un netto rifiuto.

Fabiana, si sa, non ha un cuore cattivo.

Avendo pietà di Ursula, proverà a chiedere ad Augustina. Nel frattempo, la Dicenta si rifugerà nel vecchio appartamento in cui viveva con Cayetana, sperando di non essere scoperta.

I vicini invece saranno preoccupati per Genoveva che, dopo la dipartita di Samuel, farà perdere le sue tracce. A sciogliere ogni dubbio sarà la diretta interessata, visto che tornerà ad Acacias accompagnata dal suo nuovo marito, Alfredo Bryce.

Alchimista improvvisato con sorpresa finale

Le anticipazioni di Una Vita svelano che Servante ne combinerà un'altra della sue, interessandosi all'alchimia e ai suoi segreti. Ossessionato dall'idea di partecipare al congresso degli scienziati, ruberà uno dei quaderni che uno di loro lascerà inavvertitamente alla pensione.

Servante non riuscirà ad interpretare quelle strane figure, fino al momento in cui non capirà che si tratta di disegni erotici e non di formule magiche.

Ramon invece, innamorato di Carmen, sarà pronto ad ufficializzare la loro relazione, cercando di voltare pagina dopo la dipartita di Trini.

Lungo il tunnel della follia

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Ursula si stabilirà successivamente nell'appartamento dell'Alday, che verrà lasciato libero dopo la sua partenza. Qui, la Dicenta inizierà a manifestare strani deliri: “Sarò la signora che ero prima e tutti mi rispetteranno. Prometto che non soffrirò più le difficoltà, perché so cosa mi merito”, farneticherà nella stanza da letto.

Sarà l'inizio di una nuova storyline, che vedrà Ursula completamente folle e in preda ad allucinazioni religiose.

Una psicopatia che la porterà a compiere azioni efferate.