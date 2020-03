Giovedì 9 aprile, in America, andrà in onda quella che con ogni probabilità si rivelerà l'ultima puntata della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Come ormai risaputo, l'emergenza sanitaria legata alla rapida diffusione del coronavirus ha infatti impedito alla produzione di realizzare nuovi episodi. Sebbene il network abbia parlato di una semplice sospensione, visti gli ultimi aggiornamenti legati alla pandemia, risulta solo una formalità il comunicato da parte della ABC che l'edizione 2019/2020 terminerà con l'ultimo episodio registrato prima dell'ordinanza del sindaco di Los Angeles.

In attesa di ulteriori informazioni, il sito web Spoiler TV ha rilasciato la trama ufficiale della 16x21. Intitolata “Put on a Happy Face”, la puntata è stata scritta da Mark Driscoll e Tameson Duffy e diretta da Deborah Pratt.

Owen Hunt fa una scioccante scoperta

Come indicato nella sinossi, protagonista assoluto del ventunesimo episodio sarà Owen Hunt. Il chirurgo, attualmente impegnato nella preparazione del suo matrimonio con Teddy, farà infatti una scioccante scoperta. Con ogni probabilità l'uomo verrà informato dei ripetuti tradimenti della sua futura sposa.

Come mostrato nel corso dei precedenti episodi, il cardiochirurgo ha infatti intrapreso una relazione clandestina con Tom Koracik. Sebbene, durante la 16x18, l'uomo abbia troncato ogni rapporto con la Altman la possibilità che il Maggiore Hunt venga informato dell'infedeltà della sua attuale fidanzata risulta tutt'altro che remota. In attesa di scoprire ulteriori informazioni, le anticipazioni relative alla 16x21 di Grey's Anatomy si concentrano anche su Amelia Shepherd ed Atticus Link.

In particolare per la donna si avvicinerà il momento del parto e sarà questa l'occasione per il suo compagno di chiedere ad Amy di rallentare i consueti ritmi di lavoro.

Cormac Hayes pone un'inaspettata domanda a Meredith Grey

Infine, la trama del ventunesimo episodio si focalizza sul personaggio di Cormac Hayes. Il nuovo chirurgo pediatrico che nel corso della diciannovesima puntata ripercorrerà i primi appuntamenti con la moglie, farà infatti una sorprendente domanda a Meredith Grey.

Sebbene non sia stato chiarito il contenuto del quesito in questione si fa quindi sempre più spazio l'ipotesi che tra l'uomo e la protagonista possa nascere qualcosa in più della semplice amicizia. La lista delle guest star, infine, getta luce sui personaggi non menzionati nelle anticipazioni. Per la seconda volta consecutiva Debbie Allen tornerà ad interpretare Catherine Fox mentre Stefania Spampinato sarà presente nei panni di Carina De Luca. Nessuna informazione invece circa il personaggio interpretato da Alex Landi. Il dottor Nico Kim, dopo aver posto fine alla sua relazione con Levi, non compare infatti in nessun altro episodio successivo al diciottesimo.