Dei nuovi colpi di scena sorprenderanno i fan della soap opera Una vita, nelle puntate in programma in Spagna questa settimana. Dagli spoiler si evince che una lettera di Santiago Becerra stravolgerà la vita di Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron. In particolare il marito della defunta Marcia con il suo gesto, oltre a far rimanere sconvolto l’avvocato, metterà in pericolo la gravidanza della darklady principale di Acacias 38. Nonostante venga trasportata in ospedale d’urgenza completamente incosciente, la moglie di Felipe per fortuna apprenderà che la creatura che porta in grembo è sana e salva.

Una Vita, trame Spagna: Genoveva arrestata, Emilio e Cinta dicono addio ad Acacias 38

Le anticipazioni degli appuntamenti spagnoli di Una Vita in onda dal 23 al 27 marzo 2020, raccontano che i cittadini di Acacias 38 non vedranno l'ora di prendere parte a ben due matrimoni. Ai paesani però non passeranno inosservati gli strani atteggiamenti delle due spose: Cinta apparirà sorridente, invece Camino sarà abbastanza seria. Nel contempo le autorità dopo la scarcerazione di Cesareo, continueranno a fare delle indagini sulla morte di Marcia.

Il commissario Mendez però sarà sempre più convinto che la brasiliana sia deceduta per mano di Genoveva. Quest’ultima dopo essersi scagliata contro il marito Felipe, per non aver fatto nulla per impedire il suo arresto verrà condotta alla stazione di polizia.

Intanto Laura, la cameriera degli Alvarez Hermoso, andrà a trovare una ragazza invalida senza sospettare di essere stata spiata da un detective.

L’avvocato non appena si recherà in prigione scoprirà che sua moglie ha ricevuto la visita di Javier Velasco, e non vorrà che si faccia difendere dall’uomo. Finalmente Camino e Ildefonso convoleranno a nozze, invece Felipe non crederà che la sua amata sia innocente. A questo punto i telespettatori assisteranno al commovente addio di Emilio e Cinta, che dopo essersi sposati saluteranno tutti gli abitanti.

L’Alvarez Hermoso riceve una lettera da Santiago, Laura ricattata

L’Alvarez Hermoso riceverà a gran sorpresa una lettera da Cuba, invece Edgar Golden tramite una telefonata inviterà Jose a recarsi ad Hollywood. Felicia, mentre sarà alla ricerca di un appartamento per Ildefonso e Camino, incontrerà Marcos. Successivamente Armando farà una proposta a Ramon, invece tutte le cameriere si preoccuperanno per Cesareo quando lo vedranno scoraggiato. La Salmeron, non sapendo che suo marito abbia ricevuto notizie da Santiago, gli scriverà una lettera. Inoltre la dark lady verrà rassicurata da Velasco, che le prometterà di farla scagionare al più presto possibile.

Felicia apprenderà da Susana che Marcos ha fatto delle indagini su di lei. Bellita, pur avendo accettato di recarsi negli Stati Uniti, non avrà ancora il coraggio di mettere al corrente della sua intenzione Jose. Servante farà alloggiare Liberto e Rosina nella sua pensione, invece Genoveva, dopo essere venuta a conoscenza del segreto di Laura, la ricatterà. Quest’ultima, dopo aver sognato di essersi baciata con Felipe, nasconderà il suo imbarazzo e chiederà al suo padrone il permesso per poter uscire.

La Salmeron ricoverata in ospedale, Fabiana stufa di Rosina

La Salmeron verrà a sapere che presto sarà rilasciata, invece Felicia recupererà il biglietto che le ha fatto avere Marcos per andare ad un concerto con lui.

Intanto Fabiana, quando Rosina comincerà a lamentarsi della sua pensione, crederà che si tratti di una trappola organizzata da Servante. Finalmente la Salmeron, dopo essere stata scagionata, farà ritorno nel quartiere iberico, e suo marito le farà subito avere la lettera di Santiago. In seguito Marcos farà ingelosire Felicia, quando apparirà ad Acacias 38 in compagnia di una donna.

A casa Palacios ci sarà una novità del tutto inaspettata, poiché Ramon annuncerà ai suoi familiari che entrerà in politica. Genoveva perderà i sensi dopo aver discusso con il marito, ma soprattutto non appena leggerà le parole scritte da Santiago.

Purtroppo la Salmeron verrà trasportata in ospedale, ma anche se la sua gravidanza non sarà a rischio inizierà ad avere delle crisi. Nel frattempo Bellita non avrà altra scelta che suonare insieme a Jose, invece Felicia e Marcos faranno pace. Ancora una volta nelle mani di Casilda finirà un telegramma inquietante. Per concludere Fabiana sarà sempre più stufa delle critiche che Rosina continuerà a fare alla sua pensione, mentre Marcelina perdonerà Jacinto.