Presto avrà inizio una nuova stagione della celebre soap Il Segreto. Tra le varie novità il pubblico dovrà fare a meno di uno storico personaggio, che sarà lontano dai suoi cari per essere finito in prigione con l’accusa di ammutinamento durante una rivolta. Si tratta di Matias Castaneda (Ivan Montes), che passerà ben quattro anni dietro le sbarre. Marcela Del Molino (Paula Ballesteros), non appena Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) farà ritorno nella cittadina iberica, lo metterà al corrente della probabile scarcerazione del consorte.

La locandiera, inoltre, mostrerà la sua profonda delusione all’anziano uomo, perché il padre di sua figlia Camelia e i suoi suoceri Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso (Fernando Coronado)'

Il Segreto, spoiler: Matias arrestato, Marcela intraprende una tresca con Tomas

Le anticipazioni sulla telenovela 'Il Segreto' relative agli episodi che verranno trasmessi in Italia nelle prossime settimane, dicono che l’incendio innestato da Fernando Mesia segnerà molti cambiamenti. A stupire i telespettatori più di tutti sarà sicuramente Marcela che colmerà l’assenza del marito Matias intraprendendo una tresca con Tomas De Los Visos.

La Del Molino però non riuscirà a viversi la sua nuova relazione in serenità, poiché in diverse occasioni farà presente al suo amante che dovranno separarsi se il padre di sua figlia dovesse tornare in libertà.

A questo punto emergerà che il Castaneda è stato arrestato per aver preso parte ad un gruppo di anarchici, decisi a difendere le classi sociali dai borghesi. Nonostante ciò, il figlio della marchesa Isabel non sarà disposto per nulla a rinunciare alla locandiera, visto che confiderà i sentimenti che prova per la stessa al fratello Adolfo.

Nel contempo la Del Molino continuerà ad occuparsi della figlia Camelia da sola, servendosi per fortuna dell’aiuto di Mauricio Godoy, diventato il nuovo sindaco di Puente Viejo.

Il ritorno di Raimundo, la Del Molino si lamenta di Emilia e Alfonso

Successivamente ci sarà una svolta nelle trame, quando nel quartiere iberico ritornerà Raimundo. Quest’ultimo sin da subito farà sapere a tutti gli abitanti di essere alla ricerca disperata di Francisca, scomparsa nel nulla.

L’Ulloa dopo aver rimesso piede nel paese si recherà all’ostello, proprio nell'istante in cui Marcela e Tomas finiranno di darsi un bacio. L’anziano uomo essendo già a conoscenza della detenzione del nipote Matias, in un primo momento esigerà di sapere dalla Del Molino soltanto se ha avuto notizie dalla Montenegro.

In seguito la madre di Camelia non avrà altra scelta che parlare del marito con Raimundo, quando le farà delle domande. Marcela confesserà all’anziano uomo di aver appreso circa due mesi fa, tramite una lettera dagli avvocati, che Matias sarebbe stato scagionato per aver ricevuto l’amnistia.

La Del Molino nel suo lungo sfogo si mostrerà delusa sia dal consorte per non averla mai contattata, sia da Emilia e Alfonso per lo stesso motivo. In particolare la locandiera farà sapere all’Ulloa di non aver mai ricevuto il supporto dei suoi suoceri, poiché si sono sono limitati a scriverle una lettera di rado.