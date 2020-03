La telenovela spagnola Una vita riesce a regalare sempre delle forti emozioni ai fan. Negli episodi che andranno in onda sulla penisola iberica questa settimana Genoveva Salmeron, dopo essere stata trasferita in ospedale d’urgenza in stato di incoscienza, farà i conti con un'amara realtà. La diabolica darklady dello sceneggiato e il marito Felipe Alvarez Hermoso apprenderanno dai dottori che il loro bambino potrebbe non farcela. A questo punto la donna più malvagia di Acacias 38 prometterà di rovinare suo marito.

Il figlio di Genoveva e Felipe rischia la vita, Carmen dubita di Ramon

Le puntate della fortunata serie tv Una Vita, in programma sull’emittente televisiva la 1 TVE dal 30 marzo al 3 aprile 2020, faranno rimanere i telespettatori con il fiato sospeso. Dagli spoiler si evince che Genoveva, dopo aver letto la missiva scritta da Santiago, verrà ricoverata in ospedale priva di sensi. Nel frattempo Bellita non avrà altra scelta che suonare insieme a Jose mentre Felicia e Marcos finiranno per fare la pace.

Nel contempo Casilda riceverà l’ennesimo telegramma inquietante con Fabiana che sarà sempre più stanca di sentire Rosina criticare la sua pensione. Successivamente Marcelina perdonerà Jacinto mentre Genoveva avrà una grave crisi. Felipe apprenderà dai medici che la vita del figlio è a rischio. Golden vorrà incontrare i Domínguez per discutere del loro progetto. Felicia farà un sospiro di sollievo quando scoprirà che la ragazza con la quale si trovava Marcos era in realtà la figlia.

Le donne del quartiere pregheranno per la salute della moglie dell’Alvarez Hermoso con Carmen che avrà dei dubbi sulla decisione di Ramon di voler entrare in politica. Marcelina deciderà di lasciare Acacias 38 per alcuni giorni con Jacinto. Dall'altra parte Fabiana rimprovererà Rosina per l’atteggiamento scorretto che ha avuto durante il soggiorno presso la sua pensione.

La Salmeron decisa a distruggere il marito, Casilda si confida con Fabiana

Felipe cadrà nella disperazione totale poiché dovrà comunicare alla moglie la terribile notizia relativa alle complicazioni della Gravidanza. Alodia confesserà a Jose che Bellita non vuole andare ad Hollywood ma nessuno crederà alle sue affermazioni. Casilda chiederà alla Rubio il permesso per poter lasciare per qualche giorno il quartiere spagnolo. Genoveva cercherà di assimilare le parole pronunciate dal medico e sarà incapace di reagire poiché avrà la convinzione che si tratti di una bugia. A questo punto Felipe si scuserà con la moglie che, nel frattempo, inizierà a meditare sul come distruggerlo.

Dopo aver chiesto perdono a Fabiana, Rosina non concederà a Casilda il permesso di lasciare Acacias. Bellita deciderà di andare negli Stati Uniti ma finirà con il trovarsi in imbarazzo con il marito convinto che quella scelta faccia felice soprattutto Jose. Felicia negherà di avere una relazione con Marcos che, intanto, si preoccuperà per il rapporto di sua figlia con Ildefonso. Infine Casilda confesserà a Fabiana il suo grande segreto.