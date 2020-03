Continuano ad essere travolgenti le vicende dello sceneggiato iberico Una vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà negli episodi in onda su Canale 5 la seconda settimana di marzo 2020, a partire dalle ore 14:10, si evince che Ursula Dicenta proprio quando rischierà di essere giustiziata tornerà in libertà. L’ex governante si salverà grazie all’intervento di Telmo Martinez e Lucia Alvarado che riusciranno a far arrestare Filo, il vero omicida del defunto Frate Guillermo.

Ramon Palacios invece dopo aver destato parecchia preoccupazione ai propri cari a causa della sua scomparsa improvvisa, si renderà protagonista di un folle gesto. Il padre di Antonito e Maria Luisa ferirà gravemente il suo amico di sempre Felipe Alvarez Hermoso, nel tentativo di porre fine alla sua esistenza. L’avvocato per poter sopravvivere, non avrà altra scelta oltre a quella di sottoporsi ad un delicato intervento.

Una Vita, trame: Telmo e Lucia alleati con Mendez, Samuel minacciato da Batan

Nelle puntate di Una Vita che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset dal 9 al 15 marzo 2020, Telmo e Lucia grazie al commissario Mendez architetteranno un piano per poter far scagionare Ursula. Intanto Batan si recherà a casa di Samuel in compagnia di Filo, e minaccerà di morte il gioielliere facendogli presente che il tempo per pagare il suo debito è scaduto.

Aurelio Mendez con un escamotage vorrà fare in modo che Filo venga considerato l’assassino di Frate Guillermo, attraverso la testimonianza di Agustina, senza che il sospettato scopra che la domestica sta collaborando con la giustizia. Nel contempo Inigo deciso a far avere a Salvador 25 mila pesetas per poter continuare ad essere il promotore di Tito, accetterà di rivolgersi ad un usuraio. Felipe inviterà il Martinez e la Alvarado a non viversi la loro storia d’amore alla luce del sole, quando gli diranno di essere una coppia.

Celia dopo aver visto Ramon sempre più instabile per aver perso la moglie, convincerà Antonito ad affidarle la piccola Milagros.

Nessuna traccia di Ramon, Ursula viene scagionata

Telmo deciderà di aiutare Mendez per far finire Filo in prigione, mentre del Palacios non ci sarà nessuna traccia. Purtroppo Lucia metterà piede in un locale frequentato spesso dall’assassino di Frate Guillermo, proprio nello stesso istante del Martinez. Filo dopo essere finito dietro le sbarre del carcere, verrà interrogato da Mendez. Lolita e Antonito preoccupati per Ramon, consiglieranno al Martinez di confortarlo. Successivamente Filo riuscirà ad evadere dalla prigione, mentre Antonito accetterà che sia Celia ad occuparsi di Milagros sino a quando suo padre non si riprenderà.

Mentre Samuel farà ancora i conti con i ricatti di Jimeno, la Dicenta verrà scagionata ma avrà delle pessime condizioni di salute. Per terminare il Palacios con una scusa riuscirà a far uscire dalla sua casa la domestica Fabiana, e non appena rimarrà da solo darà l’impressione di avere delle cattive intenzioni: in particolare il vedovo di Trini stanco di vivere, impugnerà un arma da fuoco. In seguito Ramon, quando farà capire agli abitanti di essere in procinto di superare il lutto della sua dolce metà farà una passeggiata con Felipe. Tito avrà uno svenimento, proprio quando dovrà prendere parte ad un nuovo incontro di boxe.

L’Alvarez Hermoso dopo aver udito il rumore di uno sparo, si recherà subito nell’appartamento del Palacios. Il Lazcano purtroppo apprenderà dai medici di non poter più combattere, invece Telmo sarà intenzionato ad ufficializzare la sua relazione con Lucia in pubblico.

Felipe operato d’urgenza, Tito costretto a rinunciare alla carriera pugilistica

Il fratello di Diego dirà apertamente a Jimeno di non potergli fare avere i soldi che gli deve: quest’ultimo su tutte le furie ordinerà al gioielliere di commettere un delitto. Antonito e Cesareo troveranno Felipe gravemente ferito, nell’abitazione del Palacios.

Il marito di Celia verrà trasportato d’urgenza in ospedale, e per poter rimanere in vita dovrà essere operato. Lucia andrà subito a trovare il consorte di sua cugina, mentre Servante testimonierà a favore di Ramon, sottolineando che si è trattato di un incidente. Nel frattempo Jimeno costringerà Samuel a prendere il posto di Filo, invece Celia si scaglierà contro la tata Fulgencia. Il minore degli Alday deciderà di allearsi con il priore Espineira, con l’obiettivo di sbarazzarsi una volta per tutte di Telmo. Intanto Tito sarà desolato per aver appreso di dover rinunciare alla sua carriera da pugile.

Infine Samuel dopo aver saputo che a La Deliciosa si svolgerà la festa di fidanzamento del Martinez e Lucia, si dirigerà in fretta nella cioccolateria gestita dai fratelli Barbosa.