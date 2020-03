Giunge al termine la seconda fortunatissima stagione de L'amica geniale, la serie evento di Rai 1 di cui stasera 2 marzo andrà in onda la quarta ed ultima puntata in prima visione assoluta. Una fiction amatissima e seguitissima non soltanto dal pubblico 'over', ma anche dai giovani e giovanissimi che si sono appassionati alle vicende di Elena e Lila. Per chi non potesse seguire l'ultima puntata della fiction in televisione può pur sempre rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it

Dove rivedere l'ultima puntata de L'amica geniale 2 del 2 marzo in streaming online

Nel dettaglio, infatti, per chi non avesse la possibilità di vedere la quarta e ultima puntata de L'amica geniale 2 in prima visione assoluta su Rai 1 potrà rivederla in replica streaming sul sito web RaiPlay, cliccando sulla sezione dedicata interamente alla fiction.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere non soltanto l'episodio finale della serie televisiva ma anche tutti gli altri appuntamenti di questa seconda stagione di grandissimo successo.

Scaricando l'applicazione gratuita di RaiPlay sul proprio tablet oppure sul cellulare, sarà possibile rivedere i vari episodi anche in streaming comodamente dal proprio dispositivo mobile. E poi ancora si segnala che la quarta e ultima puntata de L'amica geniale 2 sarà ritrasmessa in replica anche in televisione.

L'appuntamento è in programma per venerdì 6 marzo a partire dalle ore 21.20 sul canale free RaiPremium, visibile al 25 del digitale terrestre.

Un finale di stagione decisamente molto attesi dagli affezionati fan della fiction: per Elena arriverà il momento di dare una svolta definitiva alla sua vita e lo farà nel momento in cui si trasferirà a Pisa per iniziare gli studi universitari. Lila, invece, sempre più avvilita e a tratti anche sfiduciata, continuerà la sua vita da mamma.

Proprio nel corso degli episodi finali, Lila affiderà ad Elena i suoi diari segreti per evitare che finiscano nelle mani di suo marito, ancora molto geloso.

Confermata la terza stagione della fiction L'amica geniale: Elena scappa via con Nino

Intanto, però, si pensa già a quella che sarà la terza stagione de L'amica geniale. Dopo i risultati d'ascolto decisamente record registrati dalla fiction nel corso di queste settimane, è stata confermata la prossima serie.

Una gran bella notizia per la Rai ma anche per i numerosi fan che attendono con trepidazione le novità riguardanti le vite di Elena e Lila. E i colpi di scena non si faranno attendere: Elena compirà una pazzia d'amore e scapperà con Nino, nonostante il suo matrimonio con Pietro.