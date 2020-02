La puntata spagnola della telenovela Una vita di giovedì 27 febbraio 2020, andata in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE, è stata segnata dalla morte di una protagonista. I fan dello sceneggiato hanno assistito ad un duello tra le due acerrime nemiche Genoveva e Marcia,che ha avuto delle conseguenze terrificanti. Purtroppo Felipe Alvarez Hermoso non è riuscito ad evitare che la moglie di ponesse fine all’esistenza della brasiliana. La giovane attrice Trisha Fernández, che si è unita al cast della serie tv lo scorso giugno, è uscita definitivamente di scena dopo ben 180 capitoli poiché il personaggio femminile che interpretava è stato pugnalato dalla consorte dell’avvocato.

Una Vita, trame Spagna: Santiago pronto a partire, Felipe sospettoso

Negli episodi di Una Vita che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di guardare da lunedì 24 a giovedì 27 febbraio 2020 è avvenuto l’ultimo scontro tra due donne legate a Felipe. Si tratta di Genoveva, l’attuale moglie dell’avvocato, e della brasiliana Marcia, colei che l’Alvarez Hermoso non ha smesso di amare pur essendosi sposato. Tutto è cominciato quando Santiago si è preparato per lasciare Acacias 38 con l’intento di iniziare una nuova vita a Cuba.

Intanto Felipe sospettoso per la strana visita ricevuta da Marcia, ha deciso di presentarsi alla pensione per parlarle. A questo punto il consorte della Salmeron ha consegnato un biglietto a Fabiana con l’obiettivo di far sapere a Marcia di recarsi ai giardini del principe per incontrarlo. In seguito Cesareo ha visto una signora con il viso parzialmente nascosto da un velo entrare in un bosco. La misteriosa donna si è rivelata essere la signora Alvarez Hermoso, decisa ad avere un faccia a faccia con Marcia per discutere di alcune questioni cruciali con la massima discrezione.

Marcia ritrovata senza vita, Cesareo sospetta di Genoveva

Intanto Jose si è stabilito nella pensione dopo che la moglie (Bellita), appreso il suo legame di sangue con Julio, l'ha cacciato di casa. Nel frattempo Antonito e Lolita sono in ansia per lo stato di salute del figlio, Moncho, per via di un violento attacco febbrile. Cinta ha fatto sapere a suo padre dello stato di salute di Bellita che nel frattempo ha discusso con Alodia per aver taciuto pur conoscendo il segreto di Jose.

Dopo aver seguito una donna somigliante a Genoveva, Cesareo ha fatto una macabra scoperta. Quest'ultimo ha rinvenuto il cadavere di Marcia insieme al pugnale con il quale è stata uccisa. A questo punto il custode di Acacias 38 ha avvisato subito il commissario Mendez rivelandogli anche che la donna nascosta dietro un velo nero che ha visto dirigersi nel luogo in cui si è verificato il delitto potrebbe essere la Salmeron. La notizia della morte di Marcia intanto è stata diffusa in tutta la cittadina iberica. Infine, mentre Jacinto ha avuto il compito di annunciare il decesso della brasiliana in soffitta, il commissario Mendez si è recato da Felipe per informarlo della triste fine dell'amata.