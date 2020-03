Le avventure dell’appassionante e popolare serie televisiva di origini iberiche Una vita continuano ad essere ricche di colpi di scena. Nelle puntate in programmazione in Spagna la prima settimana di marzo 2020, i Palacios si troveranno in una situazione abbastanza complicata. Purtroppo le condizioni di salute del piccolo Moncho non smetteranno di peggiorare, nemmeno con le acque di Cabrahigo. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso invece darà l’impressione di essere intenzionato a vendicare la scomparsa di Marcia, quando Liberto Seler gli dirà che la brasiliana è deceduta dopo essere stata pugnalata.

Una Vita, spoiler spagnoli: Lolita e Antonito preoccupati, Felipe apprende del decesso di Marcia

Gli spoiler degli episodi sulla soap Una Vita che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 2 a venerdì 6 marzo 2020, annunciano che Cinta tenterà invano di far riconciliare i suoi genitori, visto che Bellita non vorrà perdonare il marito. Intanto il piccolo Moncho avrà ancora la febbre alta, e Lolita e Antonito temeranno il peggio poiché i medici non riusciranno a trovare un rimedio per la malattia del figlio.

Liberto dopo aver appreso che Marcia è morta, si metterà alla ricerca di Felipe per metterlo al corrente della tragedia. Quest’ultimo rimarrà incredulo non appena verrà a conoscenza del decesso della brasiliana, mentre il Seler lo inviterà a mantenere la calma. Successivamente Armando e Felicia continueranno a portare avanti il loro piano, per far allontanare Camino e Maite. Quest’ultima quando suo zio le dirà di essere finalmente libera grazie ad Ildefonso accetterà le condizioni imposte dall’uomo, ma gli preciserà di voler salutare Camino per l’ultima volta.

Agustina decide di partire, l’Alvarez Hermoso su tutte le furie

Le acque di Cabrahigo non sembreranno dare i risultati sperati, poiché il nipote di Ramon non sarà ancora guarito. Jose deciso a tornare con la moglie, sceglierà di contare sull’aiuto di Jacinto e Servante. Camino non riuscirà a capire come mai Maite ha scelto di andare a vivere a Parigi, proprio adesso che è uscita dalla prigione. Bellita caccerà via di casa Jose e Julio e rimprovererà la domestica Alodia per tutto ciò che è successo.

Nel contempo una presenza inquietante minaccerà Agustina con un coltello, e porrà fine alla propria vita. Camino ritornerà ad Acacias 38 in compagnia di Cesareo, mentre Agustina comunicherà a Fabiana che lascerà il quartiere iberico. Infine Idelfonso sarà molto turbato per il giovane Pasamar, invece Felipe si arrabbierà quando apprenderà dal commissario Mendez che Santiago si è imbarcato a Cuba dopo aver lasciato la Spagna.