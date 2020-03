Grande svolta in arrivo per uno storico personaggio della famosa soap Una vita, negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente. Ramon Palacios dopo aver vissuto un terribile dramma sia per la perdita della moglie Trini Crespo, e per essere finito in prigione ritroverà la serenità perduta. La donna fortunata che farà tornare a sorridere il ricco borghese sarà Carmen Sanrujo, colei che lavorava al servizio di Ursula Dicenta. L’avvicinamento tra l’ex inserviente e il padre di Antonito e Maria Luisa, sfocerà presto in amore.

L'aristocratico uomo però prima di intraprendere una relazione sentimentale con Carmen, riuscirà a farsi perdonare dal suo vecchio amico Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita, spoiler: la morte di Celia, il Palacios finisce in carcere

Gli spoiler delle puntate di Una Vita che i telespettatori italiani avranno l’opportunità di seguire tra qualche settimana, anticipano dei numerosi colpi di scena. Tutto avrà inizio quando Ramon dopo aver dato l’impressione di aver accettato il lutto della moglie Trini, farà i conti con la folle Celia.

Quest’ultima sempre più ossessionata dalla piccola Milagros, tenterà di rapire la bambina per non consentire al Palacios di andare a vivere con la stessa a Parigi. Il padre di Antonito e Maria Luisa non appena vedrà la consorte di Felipe decisa a portare con sé la sua bambina, cercherà di fermarla. Purtroppo durante lo scontro si verificherà una tragedia, poiché la Alvarez Hermoso perderà la vita cadendo dalla finestra dell’appartamento di Ramon.

A questo punto quest’ultimo verrà arrestato con l’accusa di aver causato il decesso di Celia, e rimarrà dietro le sbarre del carcere per ben dieci anni. L’uomo dopo aver passato un vero calvario riuscirà ad ottenere la libertà grazie all’indulto, e per lui sarà inevitabile avere un confronto con Felipe che continuerà a considerarlo l’assassino della sua dolce metà.

Felipe apprende la verità sul decesso della moglie, Ramon e Carmen sempre più vicini

Il vedovo di Trini quando l’Alvarez Hermoso gli punterà nuovamente il dito contro, seppur con fatica troverà il coraggio di raccontargli cos’è accaduto nella sua abitazione il giorno in cui Celia è morta. L’avvocato quindi apprenderà la dura realtà, sulla scomparsa della propria amata. Scendendo nel dettaglio, il Palacios riuscirà finalmente a dimostrare a Felipe di essere stato assicurato alla giustizia ingiustamente, rivelandogli che sua moglie prima di esalare l’ultimo respiro era intenzionata sottrargli la sua ultima erede in preda al delirio totale.

Il suocero di Lolita dopo essersi riconciliato con l’Alvarez Hermoso durante la messa celebrata per ricordare Celia e Trini, riabbraccerà anche Milagros. Nel contempo la vita di Ramon subirà una vera e propria svolta, poiché quando crederà di non poter amare nessuna donna oltre alla sua defunta moglie, si avvicinerà a Carmen. Quest’ultima però nell’istante in cui Felipe seppellirà l’ascia da guerra nei confronti del Palacios, prenderà la decisione di lasciare Acacias 38. L’ex domestica prima di far perdere le sue tracce farà avere a Ramon una lettera d’addio, con la certezza che l'uomo provi soltanto amicizia per lei.

A questo punto il vedovo della Crespo interromperà la partenza della Sanrujo, per farle capire di essersi sbagliata.