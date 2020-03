Nuovi rilevanti colpi di scena caratterizzeranno le trame della soap opera Una vita e precisamente gli episodi spagnoli di questa settimana. Dalle anticipazioni si evince che i telespettatori assisteranno a due matrimoni, ad un ritorno molto gradito ed all’ennesimo arresto. Oltre alle nozze di Cinta ed Emilio e di Ildefonso e Camino, il pubblico rivedrà Arantxa, l’ex cameriera dei Dominguez, che si ricongiungerà con Cesareo. Quest’ultimo, dopo essere stato scagionato grazie a Felipe Alvarez Hermoso, consentirà alle autorità di far luce sulla misteriosa morte di Marcia.

Per merito della testimonianza del custode di Acacias 38, il commissario Mendez arresterà Genoveva Salmeron come nuova sospettata dell’omicidio della brasiliana.

Una Vita, trame Spagna: chiusa l'inchiesta sulla morte di Ursula, Cesareo scagionato

Nelle puntate della telenovela Una Vita, che occuperanno l’emittente televisiva La 1 TVE dal 16 al 20 marzo, Cesareo farà sapere a Felipe che Santiago non può essere il colpevole della morte di Marcia. L’avvocato, certo dell’innocenza del custode, inviterà il commissario Mendez a rilasciare il giovane.

Intanto Velasco riferirà a Genoveva che il caso relativo al decesso di Ursula è stato chiuso. Nel contempo Camino, dopo essere fuggita, non darà nessun segnale di vita mentre Cinta ed Emilio non avranno nessuna notizia di Arantxa. I cittadini di Acacias 38 penseranno al regalo da fare ai futuri sposi. Dall'altra parte Laura rivelerà all’Alvarez Hermoso che Genoveva aveva avuto uno scontro con Santiago.

In seguito Emilio sarà raggiunto da Ildefonso dopo essere stato informato da Felicia della scomparsa di Camino. L'uomo manifesterà la sua preoccupazione ad Emilio dicendogli di avere il timore che la sua promessa sposa voglia unirsi in matrimonio solo per dimenticarsi della persona che ama. Casilda rimarrà sorpresa dopo aver ricevuto una misteriosa lettera. Nel frattempo Cesareo sarà scagionato e riferirà a Felipe di essere convinto di aver visto Genoveva nel luogo in cui Marcia è stata uccisa proprio il giorno in cui si è verificato il delitto.

Genoveva viene arrestata, Camino e Ildefonso si sposano

La Salmeron si troverà nei guai anche a causa della dichiarazione di Laura, la sua domestica. Quest'ultima assicurerà alla giustizia di aver visto la padrona in possesso dello stesso pugnale che è stato utilizzato per uccidere Marcia. Camino tornerà nel quartiere nel momento in cui il Pasamar stava per avvisare la polizia mentre Antonito ammetterà che prendersi cura del figlio è tutt'altro che facile. Una volta finita in prigione con l’accusa di essere l’assassina di Marcia, Genoveva incolperà Felipe della sua detenzione. Laura andrà a trovare una giovane invalida e un detective.

Camino sarà sincera con Ildefonso visto che gli dirà di non essere stata affatto con delle suore. Quando andrà in galera a trovare sua moglie l’Alvarez Hermoso resterà sbalordito perché la sorprenderà in compagnia di Javier Velasco. Successivamente la Salmeron si rifiuterà di rispondere alle domande del commissario mentre Camino e Ildefonso si sposeranno. Dall'altra parte Servante vuole vincere il concorso pensionistico a tutti i costi con i Dominguez che, invece, saranno molto scoraggiati poiché Arantxa e Cesareo dovranno partire.