Le avventure della nota soap opera Una vita, ideata dall’autrice Aurora Guerra, appassionano sempre di più i telespettatori. Negli episodi in programma su Canale 5 la prossima settimana ci sarà un grande colpo di scena, che vedrà protagonista Samuel Alday.

Ancora su tutte le furie per essere stato abbandonato sull’altare da Lucia Alvarado, il figliastro di Ursula Dicenta comincerà a vendicarsi. Precisamente dopo aver dato scandalo durante la festa di fidanzamento della cugina di Celia e di Telmo Martinez, il gioielliere rovinerà la reputazione dei due innamorati.

Nel dettaglio, a causa del fratello di Diego, su un giornale scandaloso verrà resa nota una fotografia ritraente l’ex prelato e la ricca ereditiera sul punto di baciarsi. La ragazza e il Martinez, per fortuna, si rialzeranno ancora più forti di prima, dopo la batosta del loro acerrimo nemico.

Una Vita, spoiler: Lucia e Telmo ridicolizzati a causa di Samuel

Le anticipazioni della soap Una Vita relative a ciò che i telespettatori vedranno su Canale 5 da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020 sempre a partire dalle ore 14:45 circa, dicono che Samuel dopo aver promesso a Lucia che si vendicherà di lei farà un gesto inaspettato.

Per iniziare il fratello di Diego farà una pessima figura, proprio quando la Alvarado e Telmo ufficializzeranno la loro relazione a La Deliciosa.

Successivamente l’Alday continuerà a dare del filo da torcere alla coppia, facendo pubblicare una foto scandalosa in una rivista. Nonostante in paese inizieranno a circolare delle brutte voci su di loro, il Martinez e la cugina di Celia non si abbatteranno affatto.

L’attenzione si sposterà anche su padre Bartolomè, che dopo aver accettato di aiutare Telmo, comincerà a cercare dei documenti compromettenti con l’obiettivo di poter dimostrare il coinvolgimento di Espineira nei delitti avvenuti ad Acacias 38 di recente: in tale circostanza il religioso farà una scoperta scioccante. Il parroco verrà a conoscenza che il papa in realtà non concesse ai coniugi Valmez, cioè ai genitori di Lucia, il permesso per potersi sposare.

In seguito Lucia inviterà la stampa alla festa del suo compleanno, con l’intento di mettere a tacere i pettegolezzi su di lei e Telmo. Quest’ultimo intanto riceverà un consiglio da padre Bartolomè, che gli suggerirà di fondare un’associazione benefica per proteggere il patrimonio della Alvarado. La ricca ereditiera farà rimanere sbalorditi tutti coloro che saranno presenti al suo party, quando annuncerà che a breve lei e il Martinez creeranno la fondazione Marqués de Válmez.

Il rapimento di Flora, Inigo decide di ipotecare La Deliciosa

Al centro delle trame ci sarà anche Inigo, che si vedrà costretto a far avere un’ingente quantità di denaro al malvagio usuraio Andrés, per poter riabbracciare Flora sana e salva.

Il cioccolatiere in preda alla disperazione, metterà al corrente Leonor e Liberto del rapimento della sorella. A gran sorpresa Rosina, quando vedrà la figlia Leonor preoccupata per il fidanzato, si dirà disposta a concedere il suo denaro al cioccolatiere per tirarlo fuori dai guai. Purtroppo Andrés darà ad Inigo soltanto quattro giorni di tempo, per ricevere dallo stesso metà dei soldi che gli deve.

Tito, nonostante Inigo e Leonor cercheranno di calmarlo, si metterà alla ricerca di Flora: purtroppo il pugile verrà aggredito dagli scagnozzi di Andrés.

Successivamente il Barbosa impedirà a Leonor di pagare il riscatto di Flora al suo posto.

Proprio quando Inigo deciderà di ipotecare La Deliciosa, il creditore del cioccolatiere libererà la pasticciera.

Il fratello di Diego non esegue l’incarico di Batán, Ramon su tutte le furie

Intanto la moglie di Felipe non avrà alcuna intenzione di distaccarsi da Milagros, nemmeno quando la piccola si rifiuterà di mangiare. A questo punto l’Alvarez Hermoso per distrarre la consorte, la inviterà ad organizzare la festa di compleanno della cugina Lucia. Inoltre l'avvocato dopo essere stato dimesso dall’ospedale farà ritorno a casa, e si riconcilierà con Ramon. Intanto Antonito e Lolita vorranno affidare Milagros nuovamente a Celia.

L’atteggiamento morboso di quest’ultima nei confronti della piccola Palacios, inizierà ad infastidire la Casado. La situazione diventerà sempre più ingestibile, specie quando la signora Alvarez Hermoso discuterà con il consorte poiché troverà l’ennesima scusa per poter stare con Milagros. Successivamente ci sarà una svolta per Ramon, che per la prima volta darà l’impressione di essere sulla retta via per superare il lutto della moglie Trini.

Nel frattempo Samuel non avrà il coraggio di eseguire un terribile incarico su richiesta di Batán. Scendendo nel dettaglio, il gioielliere si renderà conto di non riuscire a porre fine all’esistenza della figlia del politico che ha contratto un debito con Jimeno Borrás.

Il fratello di Diego dopo essere rientrato a casa con i vestiti macchiati di sangue, vedrà Carmen e Cesareo cenare insieme.

Nel contempo le cameriere della soffitta grazie a Marcelina, verranno a conoscenza che Fulgencia è tornata nel suo villaggio. Infine Ramon perderà le staffe, dopo aver consentito a Celia di farsi una passeggiata con la sua ultima erede, invece Telmo e la Alvarado decideranno di diventare marito e moglie.