Nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che si è tenuta oggi martedì 3 marzo. Daniele Dal Moro ha attraversato un brutto momento a causa di una discussione con Gianni Sperti. Carlo Pietropoli, invece, ha finalmente deciso di mantenere solo due corteggiatrici. Primo bacio a stampo per Giovanna Abate, mentre Sara Shaimi ha perso un corteggiatore.

Uomini e Donne anticipazioni: Daniele Dal Moro litiga con Gianni Sperti

La registrazione di oggi 3 marzo di Uomini e donne non è stata tanto facile per Daniele Dal Moro.

Il ragazzo è uscito in esterna con Angelica. A quanto pare il padre di quest'ultima non sarebbe mai stato molto d'accordo in merito alla partecipazione della figlia al programma, per questo il tronista ha deciso di parlarci. A quanto pare il padre di Angelica non avrebbe mostrato nessun interesse in merito ad un eventuale incontro con il tronista e questa cosa l'avrebbe ferito parecchio.

Il problema peggiore, però, sarebbe sorto con Gianni Sperti. A quanto pare Daniele, prima di ogni intervento dell'opinionista, avrebbe sussurrato la seguente frase: "Ecco che ora spara le solite cavolate".

Per questo motivo Gianni sarebbe andato contro di lui, accusandolo di non aver rispettato Angelica e soprattutto di voler sempre primeggiare: avrebbe dovuto ascoltarla quando gli parlava dei problemi con suo padre e invece non l'ha fatto. Tra i due è sfociata una furiosa lite, dove sono volate parole grosse, che alla fine avrebbero portato Daniele a piangere per tutto ciò che è accaduto.

Carlo mantiene Cecilia e Ginevra

Carlo Pietropoli, invece, è arrivato a una decisione: vuole mantenere solo due troniste e le prescelte sono Cecilia e Ginevra. La prima è uscita in esterna con lui, dove ha avuto modo di conoscere la mamma del tronista. A quanto pare le avrebbe chiesto dei consigli in merito a come conquistare suo figlio. Tale incontro, forse, ha fatto fare un passo indietro alla Zagarrigo, che ha dichiarato di essersi pentita per tutte le discussioni fatte: si è finalmente resa conto che ci tiene tanto a Carlo, anche se non riesce a dimostrarglielo come vorrebbe.

Tale dimostrazione d'affetto ha portato Carlo e Cecilia ad abbracciarsi al centro dello studio. Per Carlo, però, ci sono state altre sorprese: infatti sua mamma è arrivata in studio e i due hanno fatto un ballo insieme.

Per Giovanna Abate è arrivato il primo "bacio stampo" con Sammy. La De Filippi ha chiesto alla tronista come mai non abbia dato un bacio vero e lei ha ammesso che non se l'è sentita, visto che è uscita anche con Stefano (di lui ha detto che è rimasta catturata dal suo sguardo). Questa settimana ha anche deciso di non portare in esterna Alessandro, visto il mondo con cui si è dichiarato con lei la volta scorsa: ha trovato tutto un po' forzato.

Per quanto riguarda Sara Shaimi, il suo corteggiatore Giovanni si è auto eliminato. Sonny, invece, è giunto a Roma (a sue spese) solo per vederla, ma la tronista si è rifiutata.