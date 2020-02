Direttamente dalla puntata di Uomini e donne Over che è stata registrata oggi, domenica 23 febbraio, arriva un inaspettato colpo di scena: Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ancora fidanzati. Le prime anticipazioni che ha riportato il blog "Vicolo delle News", informano i telespettatori del fatto che la dama e il cavaliere sono entrati insieme in studio ed hanno ammesso di aver vissuto un periodo di forte crisi. Per suggellare il loro sentimento, infine, i due hanno ballato stretti stretti e si sono baciati per tutta la durata della canzone.

Ida e Riccardo di nuovo ospiti a Uomini e Donne

Sono passate poco più di due settimane da quando Ida Platano ha allarmato i suoi fan piangendo a dirotto come risposta a questa domanda: "Come vanno le cose con Riccardo?".

Dopo un periodo di silenzio e di assenza dalle registrazioni, i due protagonisti del Trono Over hanno lanciato dei segnali negativi sui social network: Guarnieri, in particolare, due giorni fa ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano accanto alla compagna, ed ha anche smesso di seguirla.

Le anticipazioni che trapelano dalla puntata di Uomini e Donne che è stata registrata domenica 24 febbraio, però, cozzano nettamente con la voce che impazzava da tempo sul web, ovvero che la coppia fosse scoppiata per l'ennesima volta.

"Vicolo delle News" fa sapere che oggi Ida e Riccardo sono entrati mano nella mano in studio ed hanno raccontato il periodo poco felice che hanno vissuto in questi mesi.

Sebbene in molti fossero certi che questo amore fosse finito, la dama e il cavaliere hanno spiazzato confermando davanti a tutti di amarsi più del primo giorno.

I problemi della coppia nata a Uomini e Donne Over

La novità più interessante che emerge leggendo le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi a Cinecittà, è che Ida e Riccardo non si sono lasciati.

Il cavaliere ha ammesso di aver cancellato tutte le foto con la fidanzata da Instagram, ma ha anche spiegato di averlo fatto perché si è sentito offeso moltissimo da lei in una situazione che non ha voluto raccontare.

La Platano, dal canto suo, ha lamentato per l'ennesima volta il poco trasporto fisico che Guarnieri avrebbe nei suoi confronti; la bresciana, infatti, non nasconde di sentirsi poco desiderata fisicamente dal suo uomo e questa sensazione ha iniziato ad averla quando c'è stato il primo ritorno di fiamma tra loro prima del periodo natalizio.

Tutte queste problematiche, però, non hanno affatto spento il forte sentimento che lega Ida e Riccardo da quasi due anni: attualmente, infatti, i due sono ancora fidanzati e sostengono di aver superato la crisi che li ha colpiti nelle scorse settimane.

Il ballo della pace tra Ida e Riccardo a Uomini e Donne

I fan della coppia nata negli studi del Trono Over di Uomini e Donne, dunque, ora tireranno un sospiro di sollievo: Ida e Riccardo non hanno alcuna intenzione di lasciarsi, anzi stanno facendo di tutto per risolvere i problemi che spesso gli fanno attraversare dei periodi di crisi.

Le anticipazioni che ha dato "Vicolo delle News", infine, informano i telespettatori che la Platano e Guarnieri hanno ballato molto stretti sulle note di una canzone d'amore e, come era già successo in passato, si sono baciati con passione finché la musica non è finita.

Non è ancora chiaro se i due continueranno a far parte del parterre della trasmissione Mediaset, anche se c'è da dire che le puntate che vedono protagonisti la dama e il cavaliere sono tra le più viste ed apprezzate dal pubblico, che negli ultimi anni si è affezionato a questa litigiosa coppia.