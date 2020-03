Da quando è iniziata la quarta edizione Vip del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha tirato in ballo spesso Barbara D'Urso per un flirt che avrebbe avuto in passato con il suo opinionista, Pupo. In seguito all'ennesima battuta che è stata fatta sul suo conto in diretta Tv, la conduttrice ha deciso di intervenire per mettere in chiaro le cose: tra le e il cantante non c'è mai stato nulla.

La precisazione di Barbara D'Urso sul gossip con Pupo

Ieri sera, lunedì 2 marzo, al Grande Fratello Vip è stato affrontato per l'ennesima volta il tema del presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe.

Mentre in Casa si disquisiva su chi avesse ragione tra l'attore e la presentatrice, Alfonso Signorini non ha perso l'occasione per punzecchiare Pupo su un Gossip molto simile che circola sul suo conto.

Esattamente come la concorrente del reality nega con forza di aver vissuto un pomeriggio di passione con il suo attuale coinquilino, ci sarebbe una donna di spettacolo molto famosa che farebbe lo stesso con l'opinionista.

Anche se il diretto interessato non ha mai fatto nessun nome, il padrone di casa ha citato più volte Barbara D'Urso quando ha fatto riferimento a questa vecchia storia che, stando a recenti indiscrezioni, risalirebbe a tantissimi anni fa.

L'insinuazione che è stata fatta più volte in diretta su Canale 5 sul suo conto, però, non è piaciuta affatto alla presentatrice napoletana, che oggi a Pomeriggio 5 ci ha tenuto a fare delle importanti precisazioni in merito.

Pupo e Barbara D'Urso: nessuna storia d'amore in passato

Mentre nel suo studio si commentava la puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda ieri sera, Barbara D'Urso ha deciso di prendere la palla al balzo per replicare ai tanti gossip che stanno circolando su lei e Pupo da qualche settimana a questa parte.

La conduttrice di Pomeriggio 5, dunque, dapprima ha informato i suoi fedelissimi spettatori che è stata messa al corrente di queste chiacchiere dalla sua redazione nella mattinata di oggi ed ha scelto di raccontare la sua verità per mettere a tacere ogni rumors.

"Ho saputo che tanti siti hanno riportato la notizia della presunta storia che avrei avuto con un piccolo uomo. Piccolo d'età perché credo sia più giovane di me", ha esordito Barbara nel suo breve ma deciso discorso.

"Al GF Vip continua a raccontare di aver avuto una relazione con me, cosa assolutamente falsa", ha aggiunto la presentatrice Mediaset con il volto serio.

Frecciatina di Barbara D'Urso e Pupo dopo le voci di flirt al GF Vip

Dopo aver smentito il gossip che la vorrebbe sentimentalmente vicina a Pupo in passato, Barbara D'Urso ha aggiunto a Pomeriggio 5: "Ora voglio parlare di questo ragazzo, che è un bravissimo cantautore famoso in tutto il mondo. I giornali parlano sempre di lui sia per le cose meravigliose che scrive che per il fatto che sta con due donne contemporaneamente, che io trovo una cosa bella".

La presentatrice di Canale 5, però, ha ribadito l'infondatezza assoluta della notizia secondo la quale avrebbe avuto un flirt con Enzo Ghinazzi e gli ha consigliato: "Basta parlare di questa presunta storia con me. Io vorrei leggere il tuo nome sui siti per la bella figura che fai nello staff di Signorini o per la prossima canzone che scriverai".

"Adesso basta, ok? Amici come prima", ha concluso la napoletana dopo aver ricordato l'opportunità che lei stessa ha dato a Pupo di essere inviato di un reality che lei presentava qualche anno fa.

Chissà come replicheranno sia il diretto interessato che Alfonso a queste frecciatine neppure troppo velate che la loro amica Barbara gli ha lanciato da un altro salotto Tv.