Durante la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 4, in cui il conduttore Alfonso Signorini è tornato a parlare del violento scontro che ha visto protagoniste Antonella Elia e Valeria Marini, una concorrente ha preso una posizione del tutto inaspettata. Si tratta di Licia Nunez, che ha appoggiato le parole della showgirl stellare spiazzando letteralmente l’ex valletta di Mike Bongiorno. La fidanzata di Pietro Delle Piane subito dopo la diretta infatti è apparsa molto delusa dal comportamento assunto dall'attrice nei suoi confronti, lasciandosi andare ad uno sfogo in confessionale.

Nello specifico, secondo Antonella la Nunez starebbe portando avanti una strategia per arrivare fino alla fine senza di lei.

Riassunto della 15^ puntata del GF Vip: Licia si schiera dalla parte di Valeria

Dopo la messa in onda della 15^ puntata del Grande Fratello Vip 4 che è stata caratterizzata da sorprese e forti momenti di tensione, soprattutto quelli tra Valeria Marini, Fernanda Lessa e Antonella Elia, nella casa di Cinecittà continua a non esserci pace. L’amicizia tra due concorrenti ancora in gioco, sembra essere giunta al capolinea in modo definitivo.

La fidanzata di Pietro Delle Piane nelle scorse ore si è mostrata parecchio delusa dall'atteggiamento di una compagna d’avventura, con cui ha legato molto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Tutto ha avuto inizio, quando l’ex valletta di Mike Bongiorno ha visto Licia Nunez prendere le difese di Valeria Marini in diretta televisiva. Antonella si è lasciata andare ad un piccolo sfogo nel confessionale del programma, dando l’impressione di aver smesso di fidarsi dell’attrice.

Nello specifico la protagonista dell’amata fiction Le tre rose di Eva, nell'appuntamento serale di ieri si è schierata dalla parte della Marini, che ha precisato di non aver mai agitato il suo rosario di fronte ad Antonella per allontanare le energie negative.

Antonella Elia contro la Nunez

L’ex di Non è la Rai dopo aver notato la presa di posizione di colei che reputava sua amica si è ritrovata a fare delle considerazioni poco carine, mostrando la sua disapprovazione.

Mentre la Nunez ha spiegato in confessionale di aver detto il suo vero pensiero in puntata, la Elia si è dichiarata delusa nuovamente dall'attrice. Queste sono state le parole pronunciate dall'ex valletta di Mike Bongiorno: “Lei vuole arrivare fino in fondo, io non faccio più parte del suo gioco. Crede di essere la più forte. Licia è una macchina da guerra”. Intanto a prendere le difese di Antonella ci ha pensato Sossio Aruta, che già nella serata di ieri ha fatto sapere di non aver approvato affatto le continue provocazioni di Valeria e Fernanda. Per terminare nella mattinata di oggi martedì 3 marzo 2020, i telespettatori hanno assistito all'ennesimo battibecco tra la Elia e Valeria, che ha cercato invano di seppellire l’ascia da guerra con la sua rivale.