Nell'ultimo numero di Novella 2000, il giornalista Roberto Alessi ha pubblicato una lettera rivolta a Yari Carrisi in cui ha commentato le sue ultime dichiarazioni contro Barbara D'Urso. In tale missiva, il direttore del settimanale ha esortato il protagonista a scusarsi pubblicamente con la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e tanti altri programmi Mediaset.

Alessi, inoltre, ha anche detto che Al Bano sarebbe mortificato per le recenti affermazioni di suo figlio. Il cantante, infatti, ha sempre avuto un ottimo rapporto con Lady Cologno, contrariamente a Romina Power che, invece, non ha mai accettato di presenziare nelle sue trasmissioni.

Lo scontro tra Yari Carrisi e Barbara D'Urso

Nei giorni passati ha fatto molto discutere il modo in cui Yari Carrisi si è rivolto a Barbara D'Urso. In particolare, il figlio di Al Bano e Romina ha detto: "La D'Urso deve morire". In seguito, ha fatto un chiarimento dicendo che, in realtà, il suo attacco fosse riferito al programma Live non è la D'Urso e non alla conduttrice nello specifico. Dopo l’accaduto, la presentatrice si è limitata a condividere sul suo profilo Instagram tutti gli articoli delle testate che hanno trattato la vicenda, nonché l'intervento di sua sorella Daniela.

Quest'ultima, infatti, ha reputato sconcertanti le dichiarazioni del figlio di Al Bano. Ad ogni modo, fino a questo momento, nessuno dei due genitori di Yari aveva espresso un commento in merito alla vicenda.

Alessi spiega come avrebbe reagito Al Bano

Il giornalista Roberto Alessi, però, nell’ultimo numero del suo settimanale, ha detto che Carrisi senior sarebbe mortificato per quanto accaduto, per tale ragione, ha esortato Yari a scusarsi.

Secondo il suo punto di vista è impensabile che una persona così a modo come lui si possa rendere protagonista di frasi così gravi. Tuttavia, ciascuno di noi può commettere degli errori, l'importante è trovare il modo di rimediare. Pertanto, allo scopo di rimuovere dall'imbarazzo le persone che lo hanno messo al mondo, il protagonista di queste offese dovrebbe chiedere scusa a Lady Cologno.

L'appello del giornalista

Alessi ha detto: "Lo devi a Barbara D’Urso ma lo devi ai tuoi genitori e alla compagna di tuo padre che ha sempre usato parole più che entusiasmanti quando parlava di te". Per il momento, però, la richiesta del giornalista pare non abbia sortito nessun effetto in Yari né, tanto meno, nei suoi genitori. Il figlio dei due cantanti, infatti, non ha minimamente commentato la vicenda e non ha avanzato nessuna proposta di chiarimento e scuse nei confronti della conduttrice. Non ci resta che attendere per capire se lo farà.