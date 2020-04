Lo scorso mercoledì 3 aprile è andata in onda la puntata finale del diciannovesimo serale di Amici di Maria De Filippi, che ha decretato il trionfo della cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi, seguita al secondo posto dal ballerino cubano Javier Rojas, al terzo dalla cantante Giulia Molino e al quarto dal ballerino ucraino Nicolai Gorodiskii. Nonostante l'ultima edizione di Amici si sia registrata in assenza delle tifoserie in studio - in ottemperanza alle disposizioni governative stabilite per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nel Belpaese - non sono mancati momenti di grande emozione riservati al pubblico di Canale 5.

La conduttrice del celebre talent ha fatto sapere, in una sua recente intervista concessa a Rtl 102. 5, di essere in procinto di tornare in tv per il nuovo spin-off del suo show, 'Amici Speciali', che andrà in onda a partire da maggio.

Nell'intervento in questione ha, inoltre, anticipato che la nuova versione del suo show nasce dalla voglia di intrattenere gli italiani nei difficili giorni dell'emergenza Covid-19, che ha investito il Belpaese. Il talent in arrivo sarà una maratona solidale della durata di quattro puntate.

A cui prenderanno parte 12 talenti nel ballo e nel canto, già noti al grande pubblico. Intanto, in un post condiviso su Instagram, Stash dei The Kolors ha rivelato al web alcune indiscrezioni sul nuovo talent pensato dalla consorte di Maurizio Costanzo.

Lo spot di Amici Speciali è virale in rete

Nel cast dei concorrenti di Amici Speciali non vi sono solo vecchie glorie di Amici, quali i ballerini Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas, Alessio Gaudino e i cantanti Gaia Gozzi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, ma anche gli artisti vip Michele Bravi e Random.

I volti dei 12 partecipanti al talent in arrivo su Canale 5 figurano, intanto, nello spot-tv del format, il cui video è visibile sui profili social di Amici ed è in poco tempo diventato virale in rete. “Continuiamo a credere che il domani sarà migliore che si possa fare qualcosa per il nostro Paese -cita il noto spot sullo spin-off di Amici-. Ognuno come può. Noi di ‘Amici’ lo facciamo con la danza e con il canto”.

Stash dei The Kolors da professore a concorrente di Amici

Tra le sue ultime Instagram stories, il leader dei The Kolors nonchè professore di canto di Amici 19, Stash, ha voluto parlare al web del suo ingaggio nel cast di Amici speciali, sottolineando l'iniziativa benefica promossa dallo spin-off di Amici in arrivo a cui i concorrenti hanno preso parte per scendere in campo nella lotta contro il Coronavirus.

"I soldi ricevuti in queste puntate ‘speciali’ - ha scritto in una sua nuova storia su Instagram, del suo ingaggio al talent di Maria De Filippi- saranno donati per contribuire alla lotta contro il Covid.

Le ho chiesto (allude alla conduttrice, ndr) di farmi scendere in campo. Stavolta non dietro alla scrivania, ma sul palco insieme alla mia band. Abbiamo deciso di metterci in gioco perché di gioco si tratta. Ma con l’obiettivo di dare il nostro contributo artistico e umano a questa nobile iniziativa!”.