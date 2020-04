Giovedì 30 aprile alle 21:25 va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction "Vivi e lascia vivere". I primi due episodi trasmessi il 23 aprile hanno fatto registrare un ascolto di oltre 7 milioni di spettatori ed uno share del 26%. Un successo clamoroso che ha testimoniato l'ottima qualità della fiction diretta da Pappi Corsicato. Nella prima puntata abbiamo assistito a Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) che ha comunicato ai propri figli la morte del padre, sopraggiunta a causa di un incendio a Tenerife.

Per la donna si è rivelato importante l'incontro con Toni (Massimo Ghini), un vecchio amico di infanzia che sembra essere molto cambiato. Tra le scene viste pure quella in cui Nina, la figlia minore di Laura, entra in una casa privata pensando che questa fosse disabitata.

La trama del terzo episodio di 'Vivi e lascia vivere'

Secondo le Anticipazioni Tv non mancheranno le sorprese in questa seconda puntata di "Vivi e lascia vivere", che sarà trasmessa alle 21:25, subito dopo l'edizione serale dei "I Soliti Ignoti".

Nel terzo episodio vedremo che Laura riuscirà nel suo intento di aprire l'attività di fast-food. Importante si rivelerà l'aiuto di Toni, che contribuirà economicamente in maniera rilevante affinché l'esercizio commerciale possa funzionare. Le cose però non andranno come preventivato. La donna tra le altre cose verrà a conoscenza che la cognata Marilù le starà raccontando delle menzogne. A fronte degli ultimi sviluppi accorsi, la Ruggero deciderà di comportarsi di conseguenza.

Anticipazioni sul quarto episodio e la replica su Raiplay

Gli spoiler del quarto episodio ci riveleranno come Laura coinvolgerà pure Marilù nella sua attività commerciale. Nel frattempo Toni organizzerà una sorpresa a Laura e ai suoi tre figli. Giada intanto rivelerà qualcosa alla madre e ai fratelli, degli aspetti di cui tutti erano estranei e scoppierà una lite. A causa di questa discussione la figlia scapperà di casa senza lasciare alcuna notizia ai suoi familiari.

Laura non saprà come comportarsi e chiederà il supporto di Toni, con quest'ultimo che aiuterà la donna nel ricercare la figlia scomparsa. Nelle anticipazioni tv della prossima settimana vedremo come Laura e Toni si avvicineranno sempre di più e il loro rapporto si farà sempre più intenso. Nello stesso tempo la donna scoprirà che Toni non è quello che vorrà far credere e deciderà di allontanarlo da lei e dalla sua famiglia.

Per scoprire gli ulteriori sviluppi delle vicende della famiglia Ruggero, non ci resterà che aspettare le prossime puntate. Per chi non avrà la possibilità di seguire in diretta la seconda puntata, potrà rivedere la replica su Raiplay, piattaforma online gratuita della rete Rai. [VIDEO]