Germano Bellavia, che nella soap partenopea Un posto al sole veste i panni del vigile urbano Guido Del Bue, ha parlato in una recente intervista a Telesette dell'idea della produzione di affiancare alla messa in onda degli episodi in replica dei video tutorial realizzati direttamente dagli attori, per far sì che il cast rimanga in costante contatto con i telespettatori.

Il progetto si chiama Un Posto a Casa e punta a lanciare un messaggio importante: la macchina di Upas non si è affatto fermata.

Un Posto a Casa, il nuovo progetto di Upas per tenere compagnia ai telespettatori

L'ultima puntata inedita della soap partenopea è andata in onda lo scorso 3 aprile. Le repliche dell'edizione del 2012 sono iniziate invece dal giorno 6. Su questo cambiamento e sul momentaneo stop dei nuovi episodi, si è espresso uno degli storici protagonisti di Un Posto al Sole, Germano Bellavia che, in un'intervista a Telesette, ha raccontato le novità introdotte in occasione della proposizione delle repliche.

Ha svelato che, oltre alle vecchie puntate, si potranno seguire anche dei video realizzati dai protagonisti per far sì che il pubblico sappia che tutta la produzione è grata ai fedeli telespettatori che, nonostante la situazione difficile, continuano a mostrare il loro affetto.

Questo progetto è stato battezzato Un Posto a Casa. Ogni sera, un attore si mostra in un filmato realizzato direttamente dalla propria abitazione poco prima della partenza dell'episodio quotidiano e racconta come sta trascorrendo la propria quarantena, commentando anche la puntata che andrà in onda e svelando anche qualche simpatico aneddoto accaduto dietro le quinte.

La quarantena di Germano Bellavia

Germano Bellavia, nel corso dell'intervista, ha anche raccontato come sta trascorrendo il suo tempo in questo periodo di emergenza. Insieme alla sua famiglia gestisce una pasticceria dal lontano 1925. Ha spiegato che, con i parenti, ha continuato a portare avanti la consegna di dolci online durante le festività pasquali per garantire ai clienti un pizzico di dolcezza in questo momento complicato.

Per l'occasione è stata ideata anche una colomba di colore verde, al pistacchio, chiamata Speranza.

Inoltre ha svelato che a luglio compirà 50 anni e che il suo desiderio è quello di poter festeggiare con un evento memorabile, sperando che l'emergenza sanitaria passi al più presto. Dopo il compleanno vorrebbe finalmente convolare a nozze con la sua amata Marianna. Oltre ad essere un attore, Bellavia è soprattutto un uomo che sogna di poter ritornare presto alla normalità e di riprendere in mano la sua vita e le sue vecchie e sane abitudini quotidiane.