Mercoledì 8 aprile su Canale 5 è stata trasmessa la finale del Grande Fratello Vip 4, che visto come vincitrice Paola Di Benedetto. Andrea Denver invece, è stato protagonista di un gesto molto curioso: il modello italo-americano ha rifiutato in diretta le avances dell'ex coinquilina Sara Soldati. Ma non è finita qui, il gieffino ha ribadito il suo feeling per Adriana Volpe.

Come è ormai noto, Andrea e Adriana nella casa più spiata d'Italia hanno instaurato un bel rapporto di amicizia. Addirittura, Denver in queste ultime ore di permanenza nella casa di Cinecittà, in più di un'occasione ha baciato una foto del calendario in cui si trovava con la 46enne trentina.

Andrea Denver rinnova la stima per Adriana Volpe

Andrea Denver in occasione della finale del Grande Fratello Vip 4 è stato il primo concorrente a dover abbandonare il gioco. Una volta uscito dalla casa di Cinecittà, il modello è arrivato negli studi Elios di Roma.

Durante la chiacchierata con Alfonso Signorini e Pupo, il conduttore ha reso partecipe il gieffino delle ultime dichiarazioni di Sara Soldati. Scendendo nel dettaglio, l'ex gieffina ha dichiarato al settimanale 'Chi': "Non sarà la sua storia a interrompere la nostra amicizia".

Nella diretta di ieri, Alfonso Signorini ha chiesto ad Andrea Denver con chi preferisse passare la quarantena tra Adriana Volpe e Sara Soldato. Senza pensarci più di tanto il diretto interessato ha dichiarato: "Scelgo Adriana, lei è il mio strappo alla regola". Tuttavia Denver ha precisato che entrambi le sue due ex coinquiline, sono bellissime.

Denver arriva in studio dopo la sua eliminazione... il bentornato "alla vita di tutti i giorni" arriva direttamente da Antonella. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/6cC6FQin87 — Grande Fratello (@GrandeFratello) April 8, 2020

Dunque, la Soldati ha ricevuto l'ennesimo due di picche da parte del modello italo-americano.

Al contrario la 46enne trentina è apparsa piuttosto imbarazzata. La stessa Adriana Volpe ha affermato, che tra lei ed il suo ex coinquilino c'è solamente un rapporto di amicizia.

Adriana Volpe fa chiarezza su Denver

Adriana Volpe attraverso una recente intervista per TvBlog ha fatto chiarezza sul rapporto instaurato con Andrea Denver. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha puntualizzato, che tra lei e il modello italo-americano non c'è nulla se non una bellissima amicizia.

Adriana ha descritto Denver come un ragazzo garbato e sensibile. Ma questo non toglie che la 46enne originaria di Trento abbia stretto un rapporto amichevole, anche gli altri concorrenti della casa.

Infine la conduttrice ha confessato che tra lei e suo marito Roberto Parli non c'è alcuna crisi in atto. Tutti coloro che hanno ipotizzato un momento 'no' per la coppia, dovranno ricredersi. Adriana Volpe ha smesso di seguire su Instagram il marito solamente per un errore: "Non sono proprio la regina della tecnologia".