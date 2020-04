Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che tornerà in onda a partire da lunedì 6 aprile con una nuova settimana di programmazione fino a sabato 11 che si preannuncia decisamente scoppiettante e ricca di nuovi colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla comunità di Puente Viejo, dato che si avvicina la fatidica data in cui potrebbe essere completamente sommersa e quindi 'distrutta' dalle acque.

Il Segreto, anticipazioni puntate 6-11 aprile 2020: il paese sommerso dalle acque

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che andranno in onda fino all'11 aprile 2020 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che il Tenente Cepeda metterà al corrente Carmelo del fatto che nel giro di poche ore la comunità sarà letteralmente sommersa dalle acque e quindi non ci sarà più nulla.

Un annuncio a dir poco sconvolgente, dato che molti abitanti si trovano ancora a Puente Viejo e proprio per questo motivo Carmelo e Severo cercheranno di fare il possibile per impedire che questo accada e quindi che si vada incontro alla distruzione totale del paese.

Intanto Severo ha intenzione di riaprire al più presto una fabbrica di gallette e avanzerà la sua idea anche a Carmelo, che tuttavia non sarà entusiasta al massimo. Quest'ultimo, infatti, si opporrà alla decisione di Carmelo che a quel punto cercherà in tutti i modi di capire il perché di questa sua avversità.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in onda dal 6 aprile in poi rivelano che per Puente Viejo si avvicinerà il giorno drammatico della sommersione e l'acqua comincerà a raggiungere diverse zone del paese.

Fernando appicca un incendio per distruggere il paese

A quel punto Carmelo deciderà di intervenire in prima persona per comunicare a tutti gli abitanti di abbandonare la città e quindi di mettersi in salvo.

Donna Francisca sarà a dir poco addolorata per questa situazione e quando sarà in procinto di abbandonare la sua amata villa, non potrà fare altro che rifugiarsi nei ricordi.

Nel corso della settimana, infatti, verrà trasmesso un vero e proprio omaggio ai vari protagonisti che hanno fatto parte del cast de Il Segreto: Tristan, Pepa, Juan, Mariana, Ramiro e tanti altri.

Gli spoiler della soap opera, inoltre, rivelano che Garcia-Morales poco prima di morire, darà un ultimo ordine: chiederà ai suoi uomini di fermare l'allagamento di Puente Viejo.

Un durissimo colpo soprattutto per Fernando, il quale quando si renderà conto di non essere riuscito a distruggere il paese con l'acqua, deciderà di appiccare un incendio. Riuscirà questa volta nel suo intento?