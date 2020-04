Andrea Montovoli, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un'intervista a 'Chi', il settimanale diretto da Alfonso Signorini, dove ha rivelato di trascorrere la quarantena a Milano insieme alla sua fidanzata (sebbene ci sia il massimo riserbo in merito alla sua identità). L'attore ha ammesso che grazie al reality è diventato più consapevole di sé stesso, soprattutto dopo aver rivelato delle fasi un po' scomode del suo passato. Infine ha augurato a Paolo Ciavarro di vincere il Grande Fratello Vip 4 insieme a Lina, la sua piantina di bambù.

Andrea Montovoli si racconta dopo il ritiro al Gf Vip 4

A più di un mese dal ritiro al Grande Fratello Vip 4, Andrea Montovoli è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate al settimane 'Chi'. L'attore ha fatto un bilancio della sua esperienza nel reality show e della situazione che ha trovato una volta uscito dalla porta rossa. Andrea, in particolare, ha detto che l'esperienza in cui l'ha voluto Alfonso Signorini l'ha messo a dura prova, sebbene l'abbia fatto diventare "un uomo più consapevole".

Inoltre ha affermato di aver vissuto settimane talmente intense, che l'hanno portato a raccontare un segreto che gli ha profondamente cambiato la vita. Montovoli, infatti, si liberato dei fantasmi del passato dopo aver rivelato di aver trascorso un periodo della sua vita in carcere. Dopo la confessione ha deciso di abbandonare il programma, sebbene in tanti credessero su una sua possibile vittoria.

A tal proposito,ha dichiarato: "Ho già vinto il mio Grande Fratello e sono contento che il pubblico da casa abbia capito la mia scelta".

Andrea tifa per la vittoria di Paolo Ciavarro

Ai lettori del magazine "Chi", Andrea ha dichiarato di aver deciso di uscire dalla porta rossa quando ha capito che il suo percorso era giunto al capolinea. Successivamente ha parlato dei possibili vincitori di questa quarta edizione: "Lina, la mia piantina.

L’ho lasciata a Ciavarro. Sarei felice di vederli uscire vincitori insieme". L'attore e il fidanzato di Clizia Incorvaia avevano stretto un sincero legame di amicizia all'interno del programma di Alfonso Signorini.

Infine Andrea ha toccato il difficile tema del coronavirus. A tal proposito, l'attore bolognese ha riferito di aver trovato un mondo diverso, purtroppo condizionato dall'emergenza sanitaria, in cui è piombata l'Italia in questi ultimi mesi. L'uomo, infatti, ha affermato di aver rimandato alcuni progetti e viaggi, sebbene "preferisco non pensare a questa situazione come a una privazione, ma come a un sacrificio per il bene di tutti".

Montovoli ha dichiarato di aver approfittato della quarantena forzata per dare adito alla propria vena creativa, tanto da mettere in nero su bianco la sua esperienza in carcere in un libro.