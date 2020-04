Il famoso sceneggiato Il Paradiso delle signore, che inizialmente ha aperto i battenti andando in onda in prima serata, continua ad occupare la fascia pomeridiana di Rai Uno. Nell’episodio che verrà trasmesso il 15 aprile 2020, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) farà prendere un grosso spavento al marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). La sorella di Riccardo mentre sarà impegnata con le riprese del servizio fotografico del bikini basato sullo spazio e realizzato da Gabriella Rossi, avrà un’improvvisa perdita di coscienza.

Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), invece, non riuscendo già ad accettare di essere stato separato dalla figlia Margherita, non vorrà rinunciare per nessun motivo ad avere nella sua vita il bambino che Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) aspetta da lui.

Riccardo furioso, Salvatore consiglia a Franco di non commettere i suoi errori

Le anticipazioni della 128esima puntata, che occuperà la rete ammiraglia Rai mercoledì 15 aprile 2020, svelano che tre veneri del paradiso si faranno delle confidenze sulle rispettive storie d’amore.

Mentre la stilista Gabriella sarà ancora turbata per ciò che è accaduto con Salvatore e Cosimo, anche Roberta non saprà come risolvere la situazione con Federico. Angela, sapendo cosa significa essere madre, invece, farà i conti con la gravidanza di Ludovica. Quest’ultima, nel frattempo, litigherà con Riccardo, che non accetterà il fatto che lei voglia abortire. A questo punto, il giovane rampollo dei Guarnieri si sfogherà ancora una volta con il padre Umberto: quest’ultimo ascolterà suo figlio, e apprenderà che considera la scelta della sua ex fidanzata un vero e proprio ricatto.

Franco, dopo essere stato rassicurato dalla moglie, riceverà un consiglio da Salvatore, che essendo entrato in crisi con Gabriella proprio a causa della sua possessività, inviterà l’uomo a non commettere i suoi stessi errori.

Federico viene operato, Marta fa preoccupare Vittorio

Successivamente, Marcello cercherà di confortare Roberta quando la vedrà ancora preoccupata per non aver ricevuto nessuna notizia da Federico.

Quest’ultimo, intanto, si sottoporrà al tanto atteso intervento in Svizzera. Rocco regalerà un momento di spensieratezza a tutti i dipendenti del grande magazzino, adeguandosi alla tendenza del momento. Scendendo nel dettaglio, il giovane siciliano preparerà un casco da astronauta per Carlo. Purtroppo a rovinare il divertimento sarà Marta, che perderà i sensi mentre realizzerà il servizio fotografico per pubblicizzare il bikini spaziale creato da Gabriella. Vittorio, non sapendo affatto che sua moglie sta seguendo una cura contro la sterilità, non riuscirà a capire da cosa sia stato causato il malore.

Mentre il Conti terrà sotto controllo la sua sposa, Riccardo, deciso a non perdere un altro figlio, proporrà ad Angela di crescere il bambino che porta in grembo Ludovica con lui.