Continua l'appuntamento con l'appassionante telenovela Iberica de Il Segreto, la TV Soap che regala sempre ottimi ascolti alle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 30 al 4 aprile 2020 rivelano che la sommersione di Puente Viejo sarà ormai imminente. Francisca Montenegro, non potendo fare niente per evitare la rovina del paese, si rifugerà nei suoi ricordi. Garcia Morales, invece, salverà la vita di Esperanza e Beltran.

Il Segreto, trame della settimana fino al 4 aprile: Garcia salva la vita di Esperanza e Beltran

Le anticipazioni de Il Segreto, focalizzate sulle nuove puntate che i telespettatori assisteranno da lunedì 30 a sabato 4 aprile su Canale 5, rivelano che Prudencio riceverà una missiva da parte di suo fratello Saul, nel quale lo inviterà a recarsi a Roma da lui e Julieta insieme a Lola. A questo punto L'Ortega, viste e considerate le pressioni di Pablo Armero, sceglierà di lasciare Puente Viejo per rifarsi una nuova vita in Italia.

Nel frattempo, gli uomini raggruppati da Mauricio riusciranno a capire il luogo in cui Fernando ha portato Esperanza e Beltran. Garcia, invece, riuscirà ad arrivare per primo: qui avrà un duro confronto con il Mesia in cui gli rinfaccerà di averlo usato per i suoi raccapriccianti scopi, tanto che lo accuserà anche della morte di sua nipote Maria Elena Casado De Brey. Fortunatamente il sottosegretario riuscirà con grande successo a salvare Esperanza e Beltran attimi prima dell'esplosione di una bomba fatta scoppiare da Fernando, mentre lo stato di salute del Morales apparirà fin da subito grave.

Il Segreto al 4 aprile: Maria parte per Cuba con Emilia e Alfonso

Le trame de Il Segreto in onda prossima settimana, rivelano che Don Berengario sarà ormai deciso di rifarsi una vita in compagnia di Marina, ragion per cui farà sapere la notizia ai suoi parrocchiani. Il piccolo paesino iberico starà per essere completamente sommerso: l'unica persona che può salvarlo sarà Garcia, il quale si trova in un letto d'ospedale in condizioni critiche.

Nello stesso tempo, nessuno avrà la minima idea di dove possa trovarsi il Mesia. Avvisati dal tenente Cepeda dell'ormai incombente allagamento di Puente Viejo, Carmelo Leal e Severo cercheranno di ribellarsi con tutte le loro forze. Maria deciderà di partire per Cuba, in compagnia dei suoi figli e di Emilia e Alfonso, nella speranza di sistemare il suo matrimonio con Gonzalo. Francisca accetterà, anche se con dispiacere, la scelta della sua figlioccia.

Il Segreto: Francisca ripensa agli anni passati nella sua Villa

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto inoltre, svelano che con grande sorpresa, Carmelo si opporrà all'idea del suo amico Santacruz di riaprire la fabbrica delle gallette.

Gracia rifiuterà la proposta di Andalucina di partire in giro per la Spagna per ballare il flamenco, in quanto vuole restare al fianco di Hipolito per crescere insieme a lui e alla loro piccola figlia Belen. Nel frattempo nulla più sembrerà evitare la sommersione di Puente Viejo, a questo punto Carmelo, appena l'acqua incomincerà a raggiungere il piccolo paese, ordinerà ai cittadini a lasciare e loro case. Cosciente della sconfitta, Francisca si rifugerà nei suoi vecchi ricordi pensando ai molti anni che ha vissuto nella sua Villa.