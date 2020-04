Antonella Elia è intervenuta nella diretta Instagram del settimanale Chi. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, senza troppi peli sulla lingua, è tornata a parlare del rapporto complicato con alcuni dei suoi ex coinquilini. In particolare la 56enne di Torino è stata piuttosto tagliente nei confronti di Paolo Ciavarro.

Durante l'intervista ha preso parte alla diretta anche Pietro delle Piane, nonché il fidanzato di Antonella Elia. L'ex gieffina ha rivelato un retroscena inedito sul papà di Paolo Ciavarro.

La Elia ha confessato di conoscere Massimo Ciavarro poiché lo incrocia periodicamente in palestra, esattamente nella sauna. Dell'ex marito di Eleonora Giorgi, Antonella ha dichiarato: "Non ho il suo poster in camera, non è tra i miei idoli".

Paolo Ciavarro nel mirino di Antonella Elia

Durante la diretta via Instagram del settimanale Chi, Antonella Elia è tornata a parlare dell'esperienza vissuta nella casa più spiata d'Italia. Ancora una volta l'ex gieffina ha messo nel mirino Paolo Ciavarro, esprimendo un commento piuttosto negativo.

Secondo la showgirl, il 29enne romano, oltre alla liaison con Clizia Incorvaia, non si sarebbe mai esposto: "Portava una maschera". Poco dopo la diretta interessata ha rincarato la dose: "Non essendosi mai esposto, è stato un po' la tappezzeria".

In realtà ad esprimere un pensiero piuttosto simile sul figlio di Eleonora Giorgi, c'è stata anche Paola Di Benedetto. La vincitrice del reality-show di Canale ha ripetuto più o meno le parole di Antonella Elia in una recente intervista: "Non l'ho mai sentito prendere una posizione".

Antonella contro Licia e Patrick

Nel corso della diretta, Antonella Elia è tornata dunque ad attaccare i suoi ‘nemici’ del reality. Al contrario di quanto pensava Licia Nunez, le due ex coinquiline non faranno mai pace almeno per il momento. La 56enne torinese ha descritto ancora una volta l'attrice come una persona falsa.

Antonella si è scagliata anche contro Patrick Ray Pugliese. L'ex gieffina si sentita di essere caduta in una trappola: “Mi hanno ferita, queste persone non le potrò più vedere nella mia vita.

Purtroppo c'è qualcosa che mi ha segnato". Per chi non avesse seguito la vicenda, Antonella e Patrick erano stati protagonisti di un duro litigio per il quale la Elia sembra non aver perdonato l'italo-iraniano.

Prima di concludere il suo intervento in diretta, Antonella Elia ha speso delle parole d'affetto per i compagni di viaggio con cui ha legato: stiamo parlando di Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto e Adriana Volpe. In particolare nei confronti di quest'ultima, la Elia ha affermato: "Sono felice di aver trovato un'amica".