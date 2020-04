Le anticipazioni della soap Beautiful relative ai nuovi episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 aprile 2020 su Canale 5 dalle 13:40 vedono Hope soffrire terribilmente per la sua situazione. Liam dovrà accettare il fatto che sua moglie non è più la stessa e che si stia avvicinando pericolosamente a Thomas, attratta dalla possibilità di fare da madre a Douglas.

Ci sarà spazio anche per la storyline della finta morte di Beth. Flo, che ha da poco scoperto di appartenere alla famiglia Logan, non se la sentirà di portare avanti ancora per molto la sua bugia ai danni di Hope e Liam.

La Fulton confesserà tutto a sua madre che, dopo aver parlato con Quinn, le darà un consiglio del tutto inaspettato. Di seguito, le trame settimanali della soap opera.

Beautiful, le nuove puntate settimanali su Canale 5

Nei nuovi episodi in onda su Canale 5 la prossima settimana, non mancheranno i colpi di scena e soprattutto i segreti svelati.

Nella puntata di lunedì 20 aprile, Flo si troverà in un gran pasticcio. Il suo castello di bugie per tentare di coprire il segreto su Beth sta per crollare.

Shauna, ingenuamente, dirà ad Hope e Wyatt di non essere mai stata a conoscenza della gravidanza di sua figlia.

Tuttavia, sia Hope che Wyatt penseranno che sia stata una scelta di Flo quella di tacere il fatto di essere incinta. Nella puntata di Beautiful in onda martedì 21 aprile, la verità verrà a galla.

La confessione di Flo

Stando alle anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di martedì, Flo dovrà per forza dire cosa è realmente successo a sua madre.

Shauna verrà così a sapere del crimine commesso da Reese, nel quale è coinvolta anche sua figlia.

Nel frattempo, i Forrester scopriranno che Flo è la figlia di Storm Logan, rimanendone sconvolti. Per non alterare troppo gli equilibri, i tre penseranno sia meglio che Steffy non sappia la verità.

Successivamente, nella puntata di Beautiful in onda giovedì 23 aprile su Canale 5, vedremo Shauna e Quinn confrontarsi sul segreto di Beth.

La Fuller non potrà credere ad una storia simile, sebbene sia vera. Come dovranno comportarsi ora con Hope e Liam?

Liam nella confusione completa nelle puntate settimanali di Beautiful

Venerdì 24 aprile, Shauna penserà bene al da farsi e crederà sia meglio non dire nulla ad Hope. Se la verità venisse a galla, sua figlia verrebbe ripudiata dalla ricca e potente famiglia Logan.

Infine, le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 20 al 25 aprile 2020 su Canale 5, raccontano che Hope sorprenderà Thomas dicendogli di aver allontanato Liam dalla sua vita. Per la giovane Logan, il posto del marito è accanto a Steffy, l'unica donna che è stata in grado di donargli una figlia.

Sarà l'inizio dell'incubo.