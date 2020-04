Nelle attuali puntate italiane della soap Beautiful, due nuovi personaggi hanno fatto il loro ingresso in scena: Florence Fulton e sua madre Shauna. Dalle anticipazioni americane, si apprende che queste due new entry saranno, sempre di più, al centro della scena. Tra le due, Flo rivestirà un ruolo chiave, in quanto tenterà di smascherare la sua rivale in amore: Sally Spectra.

La finta malattia di Sally e le indagini di Flo

In un momento di intimità, Sally, a causa di un semplice lapsus, sbaglia il nome del suo fidanzato, chiamandolo "Liam".

Questo fatto causa la fine della loro relazione. Inoltre, Sally è sempre più convinta che anche Flo abbia dato il suo contributo nel causare l'allontanamento del giovane Spencer. Così decide di far finta di essere malata e che la malattia si trovi ad uno stadio terminale. Il suo intento è quello di separare il suo ex fidanzato da Flo e di avere il tempo necessario per riconquistare il cuore di Wyatt. Infatti, Spencer decide di riaccogliere in casa Sally, per poter regalare alla giovane stilista gli ultimi momenti di felicità insieme.

Questo significa anche che la Fulton e Wyatt saranno costretti ad allontanarsi momentaneamente. Proprio per questo, Flo inizia ad avere dei dubbi sulla veridicità della malattia della Spectra e ritiene che Sally si stia approfittando della loro generosità per trarne beneficio.

Dalle anticipazioni americane, si apprende che la Fulton, grazie al suo sacrificio e alla sua generosità, appare sempre di più come un'eroina agli occhi dei familiari di Wyatt, Infatti, in molti iniziiano a cambiare opinione su di lei: tra questi, Bill e Steffy, soprattutto per quanto riguarda Steffy, Katie è molto contenta che la giovane Forrester la stia rivalutando.

Steffy, infatti, inizia a spendere belle parole sulla Fulton. A nutrire dubbi su Flo, quindi, rimangono solo Hope e Brooke.

In attesa di conquistare anche la loro fiducia, Flo inizia ad indagare sulle reali condizioni di salute della stilista. Nella sua indagine trova un grande ostacolo. Penny Escobar è il medico che sta seguendo la giovane Spectra. Inoltre, è anche un'amica di Sally. Vorrebbe sfondare nel mondo della moda quindi, Sally le ha promesso di aiutarla nel diventare una modella e nel fare carriera solo se l'aiuterà e se sarà sua complice in questa farsa.

Tutta questa situazione, però, inizia a mettere a disagio la Escobar.

Inoltre, la Fulton è sempre più convinta che Sally stia cercando di far leva sulla pietà del giovane Spencer, in quanto ha dichiarato che è pronta a provare nuove terapie solo se lui è disposto a dare una seconda chance alla loro storia.

Flo, alla fine, riuscirà a smascherare la giovane stilista e a farla cacciare da casa sua.