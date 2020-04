La celebre soap Una vita 5 va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Nella settimana dal 27 aprile al 1° maggio 2020 gli spoiler evidenziano che Bellita si dispera perchè non viene più ricordata dalla gente, ma viene consolata da Arantxa e Jose. Al contempo, Felipe continua a non voler perdonare Ràmon, anche se ha delle difficoltà a trovare i giusti supporti di cui necessita. Intanto, Genoveva invita le restanti donne a fare uno spuntino assieme, ma a Susana non viene dato il permesso per andarci.

Nel frattempo, Lucia decide di porgere le proprie scuse a Telmo, pur intimandogli di starle lontano. Infine, Fabiana e Servando riescono a convincere Ràmon a rimanere ad Acacias alloggiando nella loro pensione.

Anticipazioni Una Vita al 1° maggio: Lucia si scusa con Telmo

La trama della rinomata fiction iberica Una Vita, giunta alla quinta stagione, nella settimana dal 27 aprile al 1° maggio racconta che Bellita si convince che la gente non la ricordi più e precipita in un pianto inconsolabile, ma in suo soccorso arrivano Arantxa e Jose che provano a risollevarle il tono umorale con ottimi risultati.

Difatti, Donna Mari Belli si ricrederà scoprendo nuovamente quanto la gente la ami ed ammiri ancora.

Intanto, Felipe è ancora deciso a negare il perdono a Ràmon, malgrado abbia serie difficoltà nel trovare i sostegni di cui necessita. Al contempo, Antoñito chiede a Palacios Villaverde di dire la verità in modo da aiutarlo ad essere perdonato, ma i due finiscono per litigare.

Genoveva, nel frattempo, decide di organizzare uno spuntino assieme alle restanti donne, al quale, però, Susana non potrà partecipare.

La ragazza, infatti, non otterrà il permesso per tale merenda a causa dell'indiscreto modo di comportarsi tra la signora Alday ed il marito.

In seguito, Lucia decide di porgere le proprie scuse a Telmo, malgrado gli intimi di starle lontano. Poco dopo, Donna Alvarado racconta ad Eduardo che tra l'ex sacerdote e Telmo c'è stato un confronto dialettico.

Trama Una Vita 5: Telmo decide di rimanere ad Acacias

Le Anticipazioni Tv della fiction spagnola svelano che Samuel, con un piano crudele in mente, racconta a Telmo che Lucia non è felice in quanto Eduardo non è un marito ideale. Scosso da queste parole, Telmo sceglie di restare ad Acacias.

Genoveva, allo stesso tempo, viene avvistata da qualche vicino ai piedi del Monte de Piedad e la notizia ci mette ben poco a diffondersi, anche grazie a Liberto che va immediatamente a raccontarlo a Samuel.

Alcuni emissari, nel mentre, recapitano una misteriosa lettera a Rosina che, interrogandosi sul contenuto, pensa si possa trattare di una missiva della casa reale.

Successivamente, Cinta viene presentata ai vicini da Jose e Bellita, ma la ragazza poco dopo scappa dall'abitazione per andare a parlare con la Aguado. Lolita, intanto, verrà trattata malamente da Felipe quando insisterà nel fargli firmare la pace.

Infine, Fabiana e Servando riusciranno a convincere Ràmon a rimanere ad Acacias alloggiando nella loro pensione.