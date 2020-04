La famiglia Forrester sarà devastata nelle prossime puntate di Beautiful: le anticipazioni narrano che l'ossessione di Thomas per Hope causerà solo dolore e vite spezzate. Ridge e Brooke capiranno di avere visioni troppo differenti e, in seguito all'incidente sulla scogliera, finiranno per allontanarsi definitivamente.

Brooke spingerà Thomas giù dalla scogliera nel tentativo di salvare Hope, ma per il ragazzo si metterà male. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, finirà in coma e dovrà lottare tra la vita e la morte.

Ridge stroncherà Brooke, addossandole la colpa di tutte le sue disgrazie. Intanto, un nuovo dramma sta per arrivare anche nella famiglia delle Logan. Di seguito, tutti i dettagli.

Beautiful anticipazioni: prognosi infausta per Thomas

Nelle prossime puntate della soap opera, Thomas verrà ricoverato in ospedale. Il ragazzo finirà in coma e non sarà in grado di rispondere a nessuno stimolo. La prognosi del dottor Jordan Armstrong (Vincent Irizarry) sarà spaventosa, visto che dovrà preparare Ridge al fatto che suo figlio, molto probabilmente, morirà.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Bill e Brooke si uniranno nel dolore e si prometteranno di fare di tutto perché Flo e Reese paghino per il loro orribile inganno.

Nonostante tutto, Hope soffrirà per le condizioni nelle quali versa Thomas e avrà paura che Douglas possa rimanere orfano.

Brooke accusata di omicidio

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che vedremo su Canale 5 tra qualche mese, svelano che Ridge accuserà Brooke di aver fatto del male intenzionalmente a suo figlio.

Inutili saranno le spiegazioni della Logan che, amareggiata, penserà seriamente di poter finire in prigione qualora Thomas si svegliasse miracolosamente dal coma.

Nel frattempo, Shauna andrà in prigione per far visita a Flo. Le dirà di non preoccuparsi per la sua situazione, promettendole di farla uscire al più presto. A tal proposito, la Fulton chiederà aiuto a Quinn.

Il detective preme sulla Logan nelle prossime puntate di Beautiful

Il detective Sanchez capirà che la caduta di Thomas non è stata accidentale. Dopo aver scoperto quanto accaduto ad Hope e al segreto celato su Beth che ha innescato una spirale di odio infinita, presserà Brooke Logan con molte domande sulla dinamica dell'incidente che ha fatto finire Thomas in coma.

A gran sorpresa, le anticipazioni di Beautiful svelano che Ridge si recherà da Flo in prigione. Il Forrester ha intenzione di sapere tutto sullo scambio di culle di Beth e, soprattutto, sul reale coinvolgimento di Thomas. Quali retroscena non sono ancora emersi?

Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà la storyline.