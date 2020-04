Ogni giorno alle ore 13:40 su Canale 5 viene trasmessa 'Beautiful', soap di Mediaset che da oltre 20 anni riscuote un successo strepitoso. Nelle puntate trasmesse nei giorni precedenti al 3 aprile si assiste ad un misterioso personaggio organizzare degli incontri per Bill e Katie, con i due che scoprono essere il loro figlio Will. I due genitori prendono in considerazione l'idea di poter ricostruire una famiglia. Il rapporto tra Hope e Douglas intanto si fa sempre più speciale ed entrambi prendono l'impegno di prendersi cura l'uno dell'altra.

Nel frattempo Taylor rivela a Ridge un piano per separare Hope da Liam e Forrester parla di questo con Brooke, che ne rimane contrariata, così la Logan si adopera perché questo piano non vada a buon fine. Di seguito la trama di quanto viene proposto venerdì 3 aprile.

La trama di 'Beautiful' del 3 aprile

Le Anticipazioni Tv sull'episodio in onda venerdì 3 aprile indicano che la puntata si apre con Bill e Katie che sono divertiti e al tempo stesso emozionati dal comportamento di Will, in quanto hanno scoperto che è stato proprio lui il misterioso cupido ad organizzargli un appuntamento speciale.

I due genitori pensano alla possibilità di tornare insieme, in quanto Will ha compreso più di tutti la forza del loro legame. Nella puntata precedente Brooke ha avuto un confronto con Ridge che ha fatto riflettere molto la Logan. Quest'ultima sostiene che il marito voglia aiutare Taylor a separare Hope da Liam, al fine di avvicinare la ragazza a Thomas. Nella puntata odierna Brooke decide allora di intervenire e, raggiunto l'ufficio dove la figlia lavora, discute con lei di Douglas e comprende come Hope sia affezionata a lui.

Brooke confessa di essere preoccupata per questo rapporto, poiché le attenzioni rivolte al bambino potrebbero distrarla da Liam, ma Hope le risponde che non è così e che Douglas è solo un bambino bisognoso di attenzioni e niente di più.

Nella puntata di venerdì si vede inoltre Sally comunicare a Ridge che continuerà a lavorare alla Forrester, declinando la proposta di Bill Spencer. Intanto Wyatt conferma alla madre che ha accettato di tornare a lavorare per la Spencer Publications e quest'ultima ne è molto felice.

Quinn sprona il figlio affinché aiuti Flo a scoprire chi sia il suo vero padre, in quanto la madre spera che questo possa portare i due ad avvicinarsi sempre di più. Nel frattempo Zoe e Hope si trovano insieme alla Forrester e la modella le chiede se ha intenzione di fare altri figli, ma la Logan le risponde che non se la sente di parlarne. Zoe rivela a Flo che Hope non intende fare figli, nonostante invece Liam voglia creare una famiglia e spinge la ragazza ad andare via, ma Zoe risponde che intende restare dove si trova.

Per chi non può seguire in diretta la soap tv, può vedere la replica sul sito di Mediaset Play, sito streaming di riferimento della rete del Biscione.

Inoltre per potervi accedere non è necessario effettuare alcuna registrazione. Nel sito è possibile vedere alcune videoclip registrate proprio dagli attori.