Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera "Il Segreto", ambientata in un immaginario paesino della Spagna dei primi decenni del 900'. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 6 al 11 aprile, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16.35. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla sommersione di Puente Viejo, ai tentativi di Carmelo di aiutare i suoi concittadini, alla decisione di Gracia di rimanere a Puente Viejo, ai preparativi per la partenza di Maria per Cuba e alla morte provvidenziale di Fernando Mesia.

Gracia decide di non partire

Le anticipazioni de "Il Segreto" ci segnalano che il tenente Cepeda informerà Carmelo che Puente Viejo sta per essere sommersa per lasciare spazio al nuovo bacino idrografico. A quel punto, il sindaco cercherà in tutti i modi di evitare tale catastrofe con l'aiuto di Severo, anche se tutti i suoi tentativi sembrano potersi rivelare vani. Gracia deciderà di rinunciare ad un'importante proposta lavorativa per rimanere a Puente viejo al fianco di Hippolito e Belen. Severo annuncerà a Carmelo di voler riaprire al più presto la fabbrica di gallette, rendendosi però conto che l'amico non è dello stesso avviso.

A sorpresa, infatti, il Leal si rifiuterà di assecondare i desideri di Severo e gli chiederà di estrometterlo da qualsiasi iniziativa in merito. Poco prima di morire in ospedale a seguito delle ferite provocate dalla bomba fatta esplodere da Fernando Mesia, Garcia Morales ordinerà ai suoi uomini di fermare la sommersione di Puente Viejo. Nel frattempo, Carmelo si recherà in paese e ordinerà a tutti i suoi concittadini di abbandonare le proprie abitazioni per mettersi in salvo.

Fernando vorrebbe incendiare Puente Viejo

Poco dopo, arriverà la notizia che tutti gli abitanti di Puente Viejo stavano aspettando: il sottosegretario Garcia Morales ha bloccato la sommersione del loro paese. Quello di cui in molti non saranno a conoscenza è che in zona c'è ancora Fernando Mesia che ha intenzione di bruciare ciò che resta della cittadina. Nel frattempo, Maria starà organizzando nei minimi dettagli la sua imminente partenza per Cuba insieme ad Esperanza, Bertran, Emilia ed Alfonso.

La giovane, infatti, avrà fretta di partire perché vuole al più presto ricongiungersi col suo amato marito Gonzalo. Prima di partire però, la Castaneda sarà costretta ad affrontare nuovamente Fernando. Quest'ultimo, infatti appiccherà un grosso incendio in paese che giungerà fino alla villa dovrà avrà modo in incontrare Maria. Sarà proprio in quell'occasione che la giovane riuscirà a sparare al Mesia, mettendo per sempre fine alla sua vita.