Il ballerino Javier Rojas è finito nella bufera alla vigilia della finale di Amici 19. Il ventiduenne ha prima minacciato di lasciare il talent perché era stata mandato in onda la sua richiesta di parlare con l’ex fidanzata, Solveig Jenselme, poi si è scontrato con Gaia Gozzi e Giulia Molino. Quest’ultime gli avevano fatto notare il suo comportamento ambiguo con Talisa Ravagnani che aveva condiviso con loro l’esperienza nel programma televisivo fino ad alcune settimane fa. “Ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto, Talisa è una mia amica e soffriva molto quando tu andavi a fare i week end a Roma dalla tua ragazza”.

Accuse che hanno provocato la reazione stizzita di Javier che ha invitato le due compagni di avventura a non interessarsi della sua privata.

La tumultuosa vita sentimentale di Rojas è tornata d’attualità nel corso del daytime in onda ieri pomeriggio. Nello specifico è stato mostrato un filmato durante il quale Javier si confidava con Nicolai e riferiva il suo interesse per la ballerina Virginia Tomarchio: “Ci devo combinare qualcosa”. Affermazioni che hanno scatenato nuove polemiche con Javier che ha infiammato il web per le sue ‘acrobazie’ amorose.

Gaia difende Talisa, Javier perde le staffe

Dal triangolo con Solveig Jenselme e Talisa Ravagnani all’interesse per Virginia Tomarchio. Dopo l’uscita di scena di Valentin, al centro del Gossip per il flirt con Francesca Tocca, ora è Javier Rojas a far discutere per le sue peripezie sentimentali. Dopo aver manifestato l’intenzione di lasciare il talent perché era stata mandato in onda la sua richiesta di parlare con l’ex fidanzata, il ballerino ha litigato con Gaia e Giulia.

Quest’ultime sono state accusate di aver reso pubbliche le sue ‘attenzioni’ per Talisa. Le cantanti, finaliste di Amici 19, hanno replicato sottolineando che ognuno è responsabile delle sue azioni.

In particolare la Gozzi ha rimproverato al cubano di aver sbagliato con la Ravagnani: “Tu prendi le cose alla leggera ma Talisa mi parlava e sapevo quanto ci teneva per te”. Alquanto infastidito, Rojas ha ribadito di voler evitare che certi argomenti entrino nel contesto del programma perché teme che possano condizionare il suo percorso in occasione dell’ultimo atto del talent show.

Le avance di Rojas a Virginia Tomarchio

Ad aggiungere pepe alla scoppiettante vita sentimentale di Javier sono arrivate le sue esternazioni su Virginia Tomarchio. Non sapendo di essere immortalato dalle telecamere il ballerino ha confidato a Nicolai il suo interesse per la ballerina: “Il giorno della semifinale le ho detto che si mi eliminavano andava a casa sua. Dicevo seriamente ma lei non ha risposto”. Rojas ha aggiunto di aver ribadito l’invito anche al termine della puntata di venerdì scorso e che durante la lezione la Tomarchio si è messa a ridere quando l’ha salutata: “Con Virginia deve succedere qualcosa” - ha riferito l’allievo della scuola di Amici.

Nel corso del daytime del talent, in onda ieri pomeriggio, è stato trasmesso anche il filmato relativo alle avance del cubano con quest’ultimo che ha diviso il web per il modo con il quale si è posto nei confronti della ballerina ma anche per come ha gestito il rapporto con Talisa e con l’ex fidanzata.