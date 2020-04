Inizia un'altra settimana in compagnia della soap opera Beautiful che andrà in onda dal 13 al 18 aprile con nuovi episodi che si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Bill che, dopo aver atteso a lungo che venisse fuori la verità sulla reale paternità della giovane Flo Fulton, finalmente scoprirà dal test del Dna che non è lui il padre biologico della ragazza.

Beautiful, trame 13-18 aprile: Bill scopre che Flo non è sua figlia

Le anticipazioni di Beautiful dal 13 al 18 aprile riportano che Bill convocherà Wyatt per comunicargli che con molta probabilità lui e Flo sono fratello e sorella.

L'imprenditore inviterà all'incontro anche Quinn e Shauna.

A questo punto, tutti i presenti si confronteranno su cosa potrebbe accadere qualora davvero Bill fosse il padre di Flo. Ad ogni modo, soltanto il test del DNA potrà chiarire qual è la verità. D'altronde ci sarà poco da attendere, perché ormai i risultati dell'esame staranno per arrivare.

Gli spoiler fino al 18 aprile delle puntate della soap statunitense sottolineano che, inevitabilmente, quando giungeranno gli esiti del test tutti saranno impazienti di conoscere la verità.

Sarà proprio Bill l'incaricato di controllare il risultato: con un bel sospiro di sollievo, l'uomo informerà i presenti di non essere lui il vero padre di Flo. Si apprenderà, infatti, che la ragazza è figlia del compianto Storm Logan, fratello di Brooke, Donna e Katie.

Flo avrà intenzione di parlare con Hope ma verrà fermata

Flo, dopo aver scoperto di essere una Logan a tutti gli effetti, si sentirà ancor di più in colpa verso Hope per quel terribile segreto che non le ha mai confessato.

Quando la giovane deciderà di recarsi dalla sua familiare per dirle la verità sulla piccola Beth, verrà bloccata da Shauna, Quinn e Wyatt. Nonostante ciò, la ragazza continuerà ad essere combattuta tra il desiderio di essere sincera una volta per tutte con Hope e la paura di pagare gravi conseguenze qualora venisse a galla la verità sul piano crudele ordito per strappare alla Logan sua figlia.

