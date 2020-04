Enzo e Pamela, dopo una breve crisi, hanno fatto la pace: i due che si sono conosciuti ed innamorati al trono over di Uomini e donne hanno deciso di concedere un'altra possibilità al loro amore. Solo qualche tempo fa l'ex dama aveva annunciato la rottura, ma subito Capo aveva affermato di non aver rotto con la sua fidanzata preferendo avere prima la possibilità di chiarire con lei guardandola in faccia. L'emergenza sanitaria legata ha reso poi impossibile per la coppia confrontarsi di persona, ma nonostante ciò i due sono riusciti a capirsi.

Adesso Enzo lamenta la difficoltà a stare lontano dalla sua bella Pamela, ma lo sfogo dell'ex cavaliere ha scatenato le cattiverie degli haters.

Enzo sente la nostalgia della sua fidanzata

'La cosa più brutta è fare la pace ma non poterti riabbracciare', ha scritto Enzo sul suo profilo Instagram ammettendo al sua tristezza per non poter stare accanto a Pamela. Il riavvicinamento tra i due è quindi confermato, dopo le dediche romantiche che la coppia si era scambiata sui rispettivi profili Instagram.

Capo, dunque, ha sottolineato con queste poche parole che tra lui e la Barretta è tornato il sereno: evidentemente tra di loro si era trattato solo di un'incomprensione. Però la distanza fisica si fa sentire: i due abitano in città diverse e in questo momento storico nessuno può viaggiare se non per esigenze reali e comprovate.

Enzo e Pamela devono stare lontani ed attendere che l'emergenza passi.

Lo sfogo di Enzo, che pare davvero molto sentito, non è andato giù a tutti. Infatti, qualcuno non ha risparmiato i commenti negati e ha additato sia lui che la Barretta di essere falsi: secondo un hater la lite e la successiva riappacificazione non sarebbero altro che una sceneggiatura messa su dalla copia per attirare l'attenzione e fare 'business'.

Enzo e Pamela criticati sui social

'Lo avete fatto apposta con la scusa di quest'epidemia', ha scritto una utente del web criticando aspramente l'atteggiamento sia di Enzo sia di Pamela.

'Vi lascerete nuovamente', ha poi concluso l'utente giudicando falsi entrambi ed interessati solo all'apparenza. È chiaro che le risposte di Capo e Barretta non si sono fatte attendere. Enzo ha minacciato che se la follower continuerà con le cattiverie verrà bloccata subito, ma anche Pamela ha voluto dire la sua.

'Guardati allo specchio prima di giudicare gli altri', ha detto l'ex dama che ha voluto sottolineare poi che non tutti ragionano per fortuna allo stesso modo, ma c'è anche chi sa guardare oltre. 'Non dobbiamo dimostrarle nulla', ha poi voluto concludere la Barretta che, appoggiata dal suo fidanzato ha dimostrato di essere sicura del suo amore.

La coppia di certo avrà modo di stare ancora insieme non appena la quarantena terminerà, nel frattempo continueremo ad assistere alle dediche romantiche che i due non si faranno mancare.