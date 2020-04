Grandi novità in arrivo per i telespettatori di Beautiful i quali scopriranno che Flo non è figlia di Bill ma bensì di Storm Logan, il defunto fratello di Brooke, Katie e Donna. Nelle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 13 a sabato 18 aprile infatti, il test del DNA rivelerà la parentela della ragazza con le Logan. I risultati quindi, smentiranno le affermazioni di Shauna, la quale, come noto, aveva dichiarato che Flo era figlia di Bill Spencer. Sia Bill che Wyatt apprenderanno con sollievo i risultati del test, mentre Flo sarà sempre più attanagliata dai sensi di colpa verso Hope, alla quale vorrà raccontare tutta la verità su Beth.

Beautiful, anticipazioni al 18 aprile: il test del DNA smentisce Shauna, Flo non è figlia di Bill

Colpo di scena in arrivo per Flo Fulton nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5 dal 13 al 18 aprile. La giovane infatti, scoprirà finalmente chi è il suo vero padre, ma la verità sarà letteralmente una sorpresa per tutti. Come noto, negli ultimi episodi, la madre della ragazza, Shauna, aveva rivelato a Bill di essere il padre di Flo ma queste affermazioni verranno smentite dagli esiti del test del DNA.

Poco prima di conoscere i risultati del test, Bill convocherà Wyatt il quale verrà a sapere che potrebbe essere il fratello di Flo. Insieme a Quinn, Shauna, Bill e Wyatt, Flo attenderà l'esito delle analisi, dalle quali emergerà una sconvolgente verità. I risultati infatti, riveleranno che Flo non è una Spencer ma bensì una Logan.

Flo scopre di essere figlia di Storm Logan nelle prossime puntate di Beautiful

Mentre sia Bill che Wyatt tireranno un sospiro di sollievo, Flo scoprirà di essere figlia del defunto Storm Logan, lo zio di Hope. Una notizia sconvolgente per la ragazza, che si sentirà ancora più in colpa per il segreto che continua a mantenere sulla piccola Beth. La Fulton vorrà dire tutta la verità a Hope ma verrà interrotta da Shauna, Quinn e Wyatt.

Ora che Flo è venuta a conoscenza di essere la cugina di Hope e di appartenere alla famiglia Logan, il suo senso di colpa si farà sempre più intenso e si domanderà per quanto tempo ancora riuscirà a mantenere il deplorevole segreto sullo scambio di culle e sull'adozione di Phoebe.

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful nel corso della prossima settimana, dove alcune verità cominceranno a venire a galla. In attesa di scoprire ulteriori novità in merito alle vicende di casa Forrester, si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 13:40 circa, mentre su Mediaset Play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.