L'imprenditore e nota punta di diamante del mondo dell'intrattenimento e di quello dello sport Flavio Briatore torna a far parlare di sé. Questa volta l'ex compagno di Elisabetta Gregoraci ha perso le staffe e si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social contro la rivista di Gossip “Chi” diretta da Alfonso Signorini. Dopo la separazione dalla sua storica compagna, Briatore è finito più volte al centro di numerosi gossip relativi alla propria vita sentimentale: l'ultimo in ordine cronologico è di pochi giorni fa e riguarda lo scoop di “Chi” sulla presunta relazione tra lo stesso Briatore ed un’affascinante donna di nome Dana.

Flavio si è però servito di Instagram per smentire categoricamente la cosa.

Flavio Briatore smentisce lo scoop di Signorini

Flavio Briatore potrebbe avere una nuova relazione con una giovane e bellissima donna di nome Dana. Secondo quanto riportato dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, Briatore sarebbe infatti stato avvistato con la presunta nuova fiamma presso l'hotel “Principe di Savoia” di Milano, dove i due si sarebbero recati per esigenze personali e non per motivi prettamente lavorativi.

Niente di più falso.

E' stato infatti il diretto interessato, infuriato per quella che ha definito una “fake news”, a smentire nettamente il tutto: con un post su Instagram l’imprenditore ha infatti negato la cosa non nascondendo il proprio disappunto verso il settimanale di Signorini e sottolineando che in momenti tragici come quello in corso la stampa dovrebbe occuparsi di cose ben più importanti piuttosto che perdere tempo con argomenti futili e falsi montati ad arte per vendere più copie.

Presunto riavvicinamento tra Briatore e la Gregoraci? Al momento sembra di no

Pare che Briatore, qualche giorno fa, abbia passato il suo 70esimo compleanno in compagnia di suo figlio, Nathan Falco, e della sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci. I due attualmente vivrebbero sotto lo stesso tetto, probabilmente a causa della quarantena forzata, ma non sarebbero in procinto di tornare insieme. A confermare che persistono ancora delle distanze ci sarebbero anche le foto di famiglia che i due hanno postato sui rispettivi social e da cui non traspare assolutamente un riavvicinamento della coppia.

Da quando si sono separati nel 2017, i due ex non hanno mai dato segnali di un vero ritorno di fiamma.

Flavio ed Elisabetta sono comunque rimasti sempre in contatto anche per garantire serenità al figlio Nathan.